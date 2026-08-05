ZVANIČNO! Aleksandar Kolarov potpisao za Čukarički!
Uprava belo-crnih na taj način nastavila je sa planskim ulaganjem u Omladinsku školu, uz posebnu pažnju usmerenu na momke koji su pokazali najveći potencijal i koji će naredne sezone igrati u Omladinskoj ligi Srbije, što će biti i poslednji filter pred seniorski fudbal.
Aleksandar Kolarov, inače bratanac slavnog fudbalera Čukaričkog, a kasnije Lacija, Mančester sitija, Rome i Intera, rođen je 19. avgusta 2009. godine, već nekoliko sezona je u klubu sa Banovog brda. Zanimljivo, za razliku od svog strica koji se proslavio na poziciji levog beka, omladinac Brđana igra na mestu desnog beka.
Marko Savić je rođen 29. avgusta, takođe je već nekoliko sezona u Čukaričkom, a igra na poziciji krilnog napadača. Ima iza sebe odličnu sezonu u Kadetskoj ligi Srbije, a sada će biti jedan od najjačih oslonaca tima koji sa klupe predvodi Mihajlo Trajković.
Konstantin Milovanović je rođen 3. marta 2009. godine, nastupa na poziciji levokrilnog napadača, a u Čukarički je došao pre nekoliko sezona iz Kraljeva.
„Pre godinu i po dana svi ovi momci, računajući i Luku Matijaševića i Vasilija Dudića, potpisali su stipendijske ugovore. U međuvremenu, nastavili su da se razvijaju, zahvaljujući dobrom radu i odličnim trenerima koje imamo u Omladinskoj školi, postizali su i dobre rezultate, a klub je to prepoznao i nagradio ih je profesionalnim ugovorima. Verujem da će svi oni ovaj dan pamtiti, a na njima je da nastave istim tempom i da se dokazuju u Omladinskoj ligi Srbije, koja je i poslednji filter pred ulazak u prvi tim. Opet, taj stepenik je i najveći i najteže ga je preći, ali će ovi momci imati punu podršku svih u klubu, što smo potpisivanjem ovih ugovora i dokazali“, istakao je Goran Arnaut, direktor Omladinske škole kluba sa Banovog brda.