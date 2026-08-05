Uprava belo-crnih na taj način nastavila je sa planskim ulaganjem u Omladinsku školu, uz posebnu pažnju usmerenu na momke koji su pokazali najveći potencijal i koji će naredne sezone igrati u Omladinskoj ligi Srbije, što će biti i poslednji filter pred seniorski fudbal.

„Pre godinu i po dana svi ovi momci, računajući i Luku Matijaševića i Vasilija Dudića, potpisali su stipendijske ugovore. U međuvremenu, nastavili su da se razvijaju, zahvaljujući dobrom radu i odličnim trenerima koje imamo u Omladinskoj školi, postizali su i dobre rezultate, a klub je to prepoznao i nagradio ih je profesionalnim ugovorima. Verujem da će svi oni ovaj dan pamtiti, a na njima je da nastave istim tempom i da se dokazuju u Omladinskoj ligi Srbije, koja je i poslednji filter pred ulazak u prvi tim. Opet, taj stepenik je i najveći i najteže ga je preći, ali će ovi momci imati punu podršku svih u klubu, što smo potpisivanjem ovih ugovora i dokazali“, istakao je Goran Arnaut, direktor Omladinske škole kluba sa Banovog brda.