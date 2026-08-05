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Uprava belo-crnih na taj način nastavila je sa planskim ulaganjem u Omladinsku školu, uz posebnu pažnju usmerenu na momke koji su pokazali najveći potencijal i koji će naredne sezone igrati u Omladinskoj ligi Srbije, što će biti i poslednji filter pred seniorski fudbal.

Aleksandar Kolarov, inače bratanac slavnog fudbalera Čukaričkog, a kasnije Lacija, Mančester sitija, Rome i Intera, rođen je 19. avgusta 2009. godine, već nekoliko sezona je u klubu sa Banovog brda. Zanimljivo, za razliku od svog strica koji se proslavio na poziciji levog beka, omladinac Brđana igra na mestu desnog beka.

Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Marko Savić je rođen 29. avgusta, takođe je već nekoliko sezona u Čukaričkom, a igra na poziciji krilnog napadača. Ima iza sebe odličnu sezonu u Kadetskoj ligi Srbije, a sada će biti jedan od najjačih oslonaca tima koji sa klupe predvodi Mihajlo Trajković.

Konstantin Milovanović je rođen 3. marta 2009. godine, nastupa na poziciji levokrilnog napadača, a u Čukarički je došao pre nekoliko sezona iz Kraljeva.

„Pre godinu i po dana svi ovi momci, računajući i Luku Matijaševića i Vasilija Dudića, potpisali su stipendijske ugovore. U međuvremenu, nastavili su da se razvijaju, zahvaljujući dobrom radu i odličnim trenerima koje imamo u Omladinskoj školi, postizali su i dobre rezultate, a klub je to prepoznao i nagradio ih je profesionalnim ugovorima. Verujem da će svi oni ovaj dan pamtiti, a na njima je da nastave istim tempom i da se dokazuju u Omladinskoj ligi Srbije, koja je i poslednji filter pred ulazak u prvi tim. Opet, taj stepenik je i najveći i najteže ga je preći, ali će ovi momci imati punu podršku svih u klubu, što smo potpisivanjem ovih ugovora i dokazali“, istakao je Goran Arnaut, direktor Omladinske škole kluba sa Banovog brda.

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