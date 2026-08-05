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Glavna tema ovog leta, kada je reč o fudbalu, jeste potencijalni odlazak Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida.

Reprezentativac Brazila je stigao u Real pre osam godina, a kako se trenutno čini, sada želi da napusti klub.

Prema određenim navodima i informacijama Vinisijus nije preterano zainteresovan za produžetak ugovora koji ističe naredne sezone, a ozbiljno se priča o njegovom odlasku u Arsenal.

Za španske medije je o tome pričao Predrag Mijatović.

"U ovom trenutku leta, kada je do isteka ugovora ostala još jedna godina, cela ova situacija mi govori da Vinisijus baš i nije previše zainteresovan za produžetak ugovora", rekao je za "Cadena SER" Mijatović.

1/16 Vidi galeriju Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Kao neko ko je bio sportski direktor Real Madrida Predrag Mijatović odlično poznaje kako funkcionišu ovakvi pregovori, pa je on bio pravi čovek za razgovor na tu temu.

“Kada se dođe do ove faze, čini mi se da pre razmišlja o drugim ponudama i razmatra ih. O Vinisijusu priča mnogo ljudi. Koliko se vidi, Arsenal je veoma zainteresovan da ga dovede i imaju ideju da potpuno otvori kasu i uradi sve što je potrebno kako bi ga angažovao".

Čuveni crnogorski fudbaler je poslao upozorenje Brazilcu.

"Real Madrid mora da sačuva svoju veličinu i Vinisijus mora da shvati da je u Realu. Bilo je mnogo igrača koji su otišli, među kojima sam i ja, pomalo ljuti, a onda se desi da, gde god da odeš, već drugog dana kada stigneš u sportski centar koji nije Valdebebas, kada zaigraš na stadionu koji nije Bernabeu, počneš da govoriš: ’Bože moj, koliko sam pogrešio…’“, poručio je Mijatović.

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