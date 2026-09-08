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Za mnoge mlađe generacije Boško Simonović zauvek će ostati Boža Dunster iz kultnog filma i serije "Montevideo, Bog te video", gde ga je maestralno odigrao Nebojša Cile Ilić. Međutim, stvarni život ovog čoveka bio je gotovo neverovatan i mnogo bogatiji od filmske priče.

Rođen je 12. februara 1898. godine u Šidu, a po zanimanju je bio arhitekta. Ipak, diplomu gotovo da nikada nije iskoristio. Umesto projektovanja zgrada, odlučio je da ceo život posveti lopti, terenima i razvoju fudbala.

Karijeru je počeo kao golman Srpskog mača, a kasnije je branio boje čuvenog BSK-a. Tu se nije zaustavio. Postao je i fudbalski sudija, a istorija ga pamti kao prvog srpskog arbitra koji je sudio međunarodnu utakmicu, davne 1923. godine u Bukureštu. Sudijsku karijeru prekinuo je na potpuno neverovatan način – zbog preloma noge koji je zadobio tokom sankanja.

Bio je mnogo više od čoveka sa pištaljkom ili golmanskim rukavicama. Radio je kao sportski novinar, uređivao list "Sportist", a smatra se i osnivačem prvog sportskog dnevnog lista u Jugoslaviji – "Sportskog dnevnika". Pored toga, obožavao je fotografiju, što je bila njegova velika strast van fudbala.

Najveću slavu stekao je 1930. godine kada je postao selektor reprezentacije Kraljevine Jugoslavije i poveo tim na prvo Svetsko prvenstvo u Montevideu. Ekipa sastavljena uglavnom od srpskih fudbalera zbog bojkota hrvatskih klubova napravila je senzaciju i stigla do polufinala, što se i danas smatra jednim od najvećih uspeha našeg reprezentativnog fudbala. Upravo taj podvig kasnije je inspirisao knjigu Vladimira Stankovića, a zatim i kultni filmski serijal "Montevideo".

1/5 Vidi galeriju Reprezentacija Kraljevine Jugoslavije, 1930. godina Foto: Printskrin / You Tube

Malo je poznato da je Boško Simonović čak pet puta bio selektor Jugoslavije, a ostao je upamćen i po istorijskoj pobedi nad Brazilom od čak 8:4, jednom od najtežih poraza koje su Brazilci doživeli u tom periodu svoje istorije.

Postoji još jedna zanimljivost koja je godinama zbunjivala istoričare. Iako ga ceo region poznaje kao Boška Simonovića, u matičnim knjigama krštenih njegovo pravo prezime bilo je Simunović, ali je tokom života ostalo prezime Simonović po kojem ga danas svi pamte.

Boško Simonović Foto: Printscreen

Boško Simonović preminuo je 5. avgusta 1965. godine u Beogradu, u 67. godini života. Iako je od njegove smrti prošlo više od šest decenija, njegovo ime i dalje živi kroz istoriju srpskog fudbala, ali i kroz nezaboravnog Božu Dunstera, jednog od omiljenih likova iz filma koji je mnogima približio početke naše fudbalske slave.