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Škotski velikan ne gubi vreme i već je krenuo u ozbiljno renoviranje ekipe za narednu sezonu. Rendžers je danas potvrdio dolazak japanskog fudbalera Daisukea Jokote, koji je potpisao ugovor do leta 2029. godine, uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Jokota u Glasgow stiže iz nemačkog Hanovera, gde je prethodno nastupao u Cvajti, a na Ajbroks dolazi kao još jedan deo velikog plana kluba da napravi tim spreman za napad na trofeje.

Japanski fudbaler samo je poslednji u nizu pojačanja škotskog velikana ovog leta. Rendžers je već povukao nekoliko velikih poteza na tržištu, pa su u klub stigli škotski reprezentativac Lorens Šenkland, ali i doskorašnji kapiten Partizana Vanja Dragojević.

Na Ajbroksu očigledno žele da naprave novu ekipu i vrate Rendžers na vrh škotskog fudbala. Klub je rešio da ne čeka poslednji trenutak, već da što ranije složi mozaik za novu sezonu.

Jokota je poznat kao tehnički veoma nadaren fudbaler, sposoban da igra na više pozicija u ofanzivi, a u Rendžersu veruju da će upravo on doneti dodatnu kreativnost u napadu.

Dolazak Japanca pokazuje da škotski gigant ne gleda samo kratkoročno, već želi da napravi stabilan tim za budućnost. U Glasgowu se već oseća da se sprema nešto veliko, a prelazni rok na Ajbroksu tek je počeo.