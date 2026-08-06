Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da predstojeća utakmica protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne dolazi u najboljem trenutku po tim, ali je istakao da crno-beli mogu do pobede ako greške svedu na minimum.

"Ova utakmica nam dolazi u jednom teškom trenutku, posle izgubljene utakmice od IMT-a i sigurno da raspoloženje i samopouzdanje nije na nivou na kakvom smo mislili da će biti. Ali, u svakom slučaju, očekujem maksimalnu podršku navijača. Znam da da će doći u velikom broju. Ovim mladim momcima je ta podrška potrebna i nadam se da ćemo zajedničkim snagama sutra da odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobedu", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.