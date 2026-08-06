KAZAHSTANCI VEČERAS DOLAZE U HUMSKU, CRNO-BELI MORAJU DA POBEDE! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Tobol!
Fudbaleri Partizana dočekuju sutra od 21.00 na stadionu u Humskoj kazahstanski Tobol, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš je naredne sedmice u Kazahstanu.
Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos večerašnjeg susreta možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs
Ako eliminiše Tobol, Partizan će u poslednjem kolu kvalifikacija igrati protiv španskog Hetafea.
Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da predstojeća utakmica protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne dolazi u najboljem trenutku po tim, ali je istakao da crno-beli mogu do pobede ako greške svedu na minimum.
"Ova utakmica nam dolazi u jednom teškom trenutku, posle izgubljene utakmice od IMT-a i sigurno da raspoloženje i samopouzdanje nije na nivou na kakvom smo mislili da će biti. Ali, u svakom slučaju, očekujem maksimalnu podršku navijača. Znam da da će doći u velikom broju. Ovim mladim momcima je ta podrška potrebna i nadam se da ćemo zajedničkim snagama sutra da odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobedu", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.