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Fudbaleri Partizana dočekuju sutra od 21.00 na stadionu u Humskoj kazahstanski Tobol, u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš je naredne sedmice u Kazahstanu.

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Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ako eliminiše Tobol, Partizan će u poslednjem kolu kvalifikacija igrati protiv španskog Hetafea.

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da predstojeća utakmica protiv Tobola u kvalifikacijama za Ligu konferencija ne dolazi u najboljem trenutku po tim, ali je istakao da crno-beli mogu do pobede ako greške svedu na minimum.

"Ova utakmica nam dolazi u jednom teškom trenutku, posle izgubljene utakmice od IMT-a i sigurno da raspoloženje i samopouzdanje nije na nivou na kakvom smo mislili da će biti. Ali, u svakom slučaju, očekujem maksimalnu podršku navijača. Znam da da će doći u velikom broju. Ovim mladim momcima je ta podrška potrebna i nadam se da ćemo zajedničkim snagama sutra da odigramo dobru utakmicu i zabeležimo pobedu", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

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