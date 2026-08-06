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Partizan je spreman za novu evropsku bitku, ali pred duel sa Tobolom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija u Humskoj postoji i jedna velika briga - odbrana.

Crno-beli večeras od 21 čas dočekuju kazahstanski klub, a defanzivac Nikola Simić nije bežao od problema koji su se videli na početku sezone.

Posle poraza od IMT-a, samopouzdanje nije na najvišem nivou, ali u taboru crno-belih veruju da mogu da odgovore kada je najpotrebnije.

"Ulazimo u meč sa malo manje samopouzdanja posle poraza od IMT-a, ali sa dosta poštovanja prema protivniku. Ako budemo odigrali svoju igru, nadamo se najboljem", rekao je Simić.

1/9 Vidi galeriju Partizan - IMT, Super liga Srbije 2.8.2026 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Ipak, upravo je odbrana bila tema koja je najviše privukla pažnju. Partizan je u uvodnim utakmicama sezone pokazao određene slabosti, a Simić je priznao da ekipa mora da pronađe rešenje.

"Odbrana se sastoji od cele ekipe, počinje od napada, ali istina je da lako primamo golove, skoro svaku utakmicu. Nadamo se da ćemo treninzima i mečevima to svesti na minimum", poručio je fudbaler crno-belih.

Simić nije želeo da sebe izdvaja, ali je iskreno priznao da ni lično nije zadovoljan startom sezone.

"Nisam ja taj koji će davati mišljenje o igri, a o sebi ne mogu imati preveliko pozitivno mišljenje jer smo jednu izgubili, a jednu odigrali nerešeno. Nisam zadovoljan, ali mislim da će biti bolje i ekipno i ja kao igrač", rekao je on.

Ipak, iz Partizana stiže poruka da je atmosfera u svlačionici dobra i da je fokus sada potpuno na evropskom izazovu.

"Atmosfera je veoma pozitivna u svlačionici, svi se spremamo za meč, zaboravili smo IMT", zaključio je Simić.

Sada ostaje da se vidi da li će crno-beli protiv Tobola pokazati pravo lice i napraviti korak ka plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencija.