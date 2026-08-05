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U 93. minutu golman Glaksija Sifo Maseti je iz čista mira uhvatio loptu daleko od svog šesnaesterca.

Sudija nije imao dilemu i pokazao mu je crveni karton.

Maseti je stajao daleko od kaznenog prostora, ali ga je zbunila linija koju je video ispred sebe, pa je odreagovao kao da je i dalje u golmanskom prostoru.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Umesto njega je ušao rezervni golman, a Galaksi je uspeo da sačuva bod.

Snimak je brzo postao viralan, a postavlja se pitanje da li je ovo jedan od najbizarnijih crvenih kartona koje smo videli u poslednje vreme.

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Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport