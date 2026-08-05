U meču prvog kola južnoafričke Premijer lige između Sivelelea i TS Galaksija (2:2) dogodio se jedan prilično bizaran trenutak.
HIT!
GOLMAN USRED IGRE UHVATIO LOPTU DALEKO OD KAZNENOG PROSTORA! Ostao je u neverici kad je shvatio šta je uradio, a sudija mu je odmah pokazao crveni karton!
Slušaj vest
U 93. minutu golman Glaksija Sifo Maseti je iz čista mira uhvatio loptu daleko od svog šesnaesterca.
Sudija nije imao dilemu i pokazao mu je crveni karton.
Maseti je stajao daleko od kaznenog prostora, ali ga je zbunila linija koju je video ispred sebe, pa je odreagovao kao da je i dalje u golmanskom prostoru.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Umesto njega je ušao rezervni golman, a Galaksi je uspeo da sačuva bod.
Snimak je brzo postao viralan, a postavlja se pitanje da li je ovo jedan od najbizarnijih crvenih kartona koje smo videli u poslednje vreme.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši