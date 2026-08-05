Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U 93. minutu golman Glaksija Sifo Maseti je iz čista mira uhvatio loptu daleko od svog šesnaesterca.

Sudija nije imao dilemu i pokazao mu je crveni karton.

Maseti je stajao daleko od kaznenog prostora, ali ga je zbunila linija koju je video ispred sebe, pa je odreagovao kao da je i dalje u golmanskom prostoru.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Umesto njega je ušao rezervni golman, a Galaksi je uspeo da sačuva bod.

Snimak je brzo postao viralan, a postavlja se pitanje da li je ovo jedan od najbizarnijih crvenih kartona koje smo videli u poslednje vreme.

Bonus video: