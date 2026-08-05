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Luis Figo je Švajcarca optužio za "najniže, najpodmuklije, kukavičko i sebično ponašanje koje je ikada video".

Legendarni Portugalac, koji je 2015. godine i sam bio kandidat za predsednika FIFA, pre nego što je odustao i podržao Infantina, sada tvrdi da je pod njegovim vođstvom organizacija počela da funkcioniše kao mafija, a njega tereti za "niz zloupotreba".

"Lagao je, obmanjivao i radio isključivo u sopstvenom interesu, na štetu fudbala", poručio je Figo.

Dok Infantino u Rabatu drži hitne sastanke sa najbližim saradnicima – među kojima su generalni sekretar Matijas Grafstrem i članovi Upravnog odbora – u pokušaju da spasi svoju poziciju, pritisak na njega raste.

Figo, savetnik u UEFA i bliski saradnik Aleksandera Čeferina, predsednika UEFA, svojim istupom je dodatno pojačao taj pritisak.

U tekstu objavljenom u "Dejli Mejlu", Figo je napisao sledeće:

"Mogao bih da napišem 10.000 reči o problemima u FIFA. Ali rešenje staje u samo tri reči: Infantino mora otići. Ceo život volim fudbal. Profesionalno sam igrao 20 godina i verujte mi, upoznao sam mnogo prevaranata tokom karijere. Ali ono što je izašlo na videlo u poslednjih deset dana predstavlja najniže, najpodmuklije i kukavičko, sebično ponašanje kojem sam ikada svedočio. Čovek koji je spreman da progura tako velike promene samo kako bi obogatio sebe i svoje prijatelje relikt je prošlosti i ne bi smeo da ima mesto u budućnosti fudbala".

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Posebno oštro je komentarisao plan o prodaji komercijalnih prava Svetskog prvenstva, zbog kojeg je Infantino zapao u ozbiljnu krizu. Figo tvrdi da predsednik FIFA nije bio iskren oko mogućnosti da dobije posao vredan 30 miliona dolara godišnje.

"Sve to zauzvrat da bi Svetsko prvenstvo praktično predao svojim prijateljima u Vašingtonu".

Dodao je da ga takvo ponašanje uopšte ne iznenađuje.

"To je samo nastavak niza zloupotreba kojima je narušio ugled fudbala – od suspendovanja i poništavanja disciplinskih odluka do kršenja pravila igre zbog organizovanja šou programa na poluvremenu. Ništa mu nije važnije od toga da udovolji svojim prijateljima".

Figo je reagovao i na optužbe princa Alija, predsednika jordanskog saveza, koji je Infantina teretio za ucenu.

"Nimalo ne iznenađuju njegove tvrdnje o mafijaškom načinu rada FIFA pod Infantinom, uključujući opstrukcije rada njegovog Saveza i uskraćivanje finansiranja kako bi se iznudilo pismo podrške za novu kandidaturu. Prekasno je da Infantino sačuva svoj ugled, ali nije kasno da se sačuva fudbal", poručio je bivši igrač Sportinga, Intera, Reala i Barselone.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Na kraju je Figo bio najdirektniji.

"Infantino je unizio funkciju predsednika FIFA koju je obećao da će uzdići. Lagao je, obmanjivao i radio samo u svoju korist, na štetu igre kojoj bi trebalo da služi. Izgubio je podršku svojih najbližih saradnika, visokih funkcionera FIFA, ogromne većine ljudi koji su svoj život posvetili fudbalu, pa čak, čini se i dobitnika FIFA Nagrade za mir. Treba da ode. Odmah".

Ironija je velika – pre tačno deset godina Figo je bio jedan od najglasnijih Infantinovih zagovornika. Nakon što je 2015. odustao od sopstvene kandidature, javno je podržao tadašnjeg generalnog sekretara UEFA.

"Njegovo iskustvo, sposobnost, radna etika i poštenje čine ga najboljim kandidatom za predsednika. Đani predstavlja novu generaciju lidera koji fudbal stavljaju na prvo mesto. Donosi novi stil rada, veću transparentnost i raspravu o idejama umesto političkih igara i ličnih napada", rekao je pre 11 godine Luis Figo.

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