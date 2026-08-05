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"Radimo na Vlahoviću", naveo je Adali, a preneli su turski mediji.

Vlahović (26) je bez kluba od 1. jula ove godine, kad mu je istekao ugovor sa Juventusom.

Srpski napadač je prošle sezone za Juventus, u koji je došao u januaru 2022. godine iz Fjorentine u transferu vrednom više od 80 miliona evra, odigrao ukupno 23 utakmice i postigao 10 golova.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Adali je negirao navode da Bešiktaš pregovara sa krilnim napadačem Real Madrida Brahimom Dijasom, kao i naveo da istanbulski klub nije hteo da potpiše doskorašnjeg fudbalera Liverpula Mohameda Salaha, koji je danas doputovao u Tursku kako bi finalizovao ugovor sa Trabzonsporom.