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De Bleker je tokom sastanka sudijama predstavio svoju biografiju, a poseban deo predavanja bio je posvećen "savremenim smernicama Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) i Evropske fudbalske unije (Uefa), unapređenju komunikacije unutar sudijskog tima, pravilnoj primeni VAR tehnologije, kao i očekivanjima koja će važiti tokom nove takmičarske sezone", piše na sajtu Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Novi predsednik Sudijske komisije FSS-a naglasio je da želi "otvorenu i profesionalnu saradnju sa svim sudijama", ali i da će kriterijumi biti jednaki za sve, uz "puno poštovanje rada, odgovornosti i ličnog integriteta svakog pojedinca", navodi se na sajtu Saveza.

1/13 Vidi galeriju Frank De Bleker Foto: Jure Makovec / AFP / Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

On je naveo i da funkcija sudije nosi "veliku odgovornost" i prema "klubovima, igračima, navijačima i ukupnom integritetu takmičenja".

"Od sudije se očekuje mnogo više od pravilnog donošenja odluka na terenu. Organizacija, profesionalizam, disciplina i etika moraju biti sastavni deo svakodnevnog rada. To je stil kojim sam radio tokom čitave karijere i koji ne nameravam da menjam ni u Srbiji. Objektivnost, integritet i doslednost biće temelji našeg zajedničkog rada", rekao je De Bleker, a preneo sajt FSS-a.

De Bleker će se u četvrtak sastati sa predstavnicima klubova Super lige i Prve lige Srbije, dok će u petak održati konferenciju za novinare.