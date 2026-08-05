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Evropska kuća fudbala (Uefa) objavila je dve izmene pravila za sva klupska takmičenja koje stupaju na snagu odmah, a odnose se na ligaški deo.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Prva izmena tiče se žutih kartona, odnosno broja kartona potrebnih za suspenziju. Ranije su tri žuta kartona podrazumevala suspenziju od jedne utakmice, a dalje suspenzije posle svakog neparnog kartona.

Sada je prag za suspenziju povećan na četiri žuta kartona, s tim što se sada suspenzija dobija posle parnih kartona, šestog, osmog...

Član 63.02B Uefa propisa glasi: "Od prve utakmice u ligaškoj fazi, igrači i službena lica timova su suspendovani za sledeću takmičarsku utakmicu nakon četiri žuta kartona koja nisu rezultovala crvenim kartonom, kao i nakon bilo kojih naknadnih parnih žutih kartona (šesti, osmi, itd)."

Ova modifikacija će se primeniti u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija.

To isto važi i za drugu promenu koja se tiče semafora na stadionima.

Navijače na tribinama je posebno frustriralo to što su satovi na velikim ekranima bili namešteni tako da se zaustave na 45 i 90 minuta. Time su prisutni na stadionu bili sprečeni da znaju koliko je vremena prošlo u nadoknadi vremena utakmice.

Ubuduće se semafori morati da pokazuju vreme sve dok sudija ne odsvira kraj svakog poluvremena. Isti princip važi i za produžetke.