Slušaj vest

Evropska kuća fudbala (Uefa) objavila je dve izmene pravila za sva klupska takmičenja koje stupaju na snagu odmah, a odnose se na ligaški deo.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

 Prva izmena tiče se žutih kartona, odnosno broja kartona potrebnih za suspenziju. Ranije su tri žuta kartona podrazumevala suspenziju od jedne utakmice, a dalje suspenzije posle svakog neparnog kartona.

Sada je prag za suspenziju povećan na četiri žuta kartona, s tim što se sada suspenzija dobija posle parnih kartona, šestog, osmog...

Član 63.02B Uefa propisa glasi: "Od prve utakmice u ligaškoj fazi, igrači i službena lica timova su suspendovani za sledeću takmičarsku utakmicu nakon četiri žuta kartona koja nisu rezultovala crvenim kartonom, kao i nakon bilo kojih naknadnih parnih žutih kartona (šesti, osmi, itd)."

Ova modifikacija će se primeniti u Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencija.

To isto važi i za drugu promenu koja se tiče semafora na stadionima.

Navijače na tribinama je posebno frustriralo to što su satovi na velikim ekranima bili namešteni tako da se zaustave na 45 i 90 minuta. Time su prisutni na stadionu bili sprečeni da znaju koliko je vremena prošlo u nadoknadi vremena utakmice.

Ubuduće se semafori morati da pokazuju vreme sve dok sudija ne odsvira kraj svakog poluvremena. Isti princip važi i za produžetke.

Ne propustiteFudbalČEFERIN JE APOSOLUTNI POBEDNIK RATA SA INFANTINOM: Sprečio ga je da "proda fudbal", a pre toga je ugušio Superligu vrednu 3,5 milijardi evra
Aleksandar Čeferin, Đani Infantino, Uefa, Fifa
FudbalPREVARA VEKA! Đani Infantino 10 godina kovao PAKLENI PLAN! Kupovao glasove, jurio ka magičnoj brojci 106, a onda je napravio jednu FATALNU GREŠKU!
Đani Infantino
FudbalUEFA I SAVEZNICI KUJU PLAN VEKA! Ovo je noćna mora za Infantina - spremaju "NOVI MUNDIJAL" koji bi mogao da promeni fudbal zauvek!
FIFA i UEFA
FudbalUEFA U JEKU SKANDALA DONELA ODLUKU! Klub momentalno kažnjen! Tribine će biti zatvrorene, a ovo su svi detalji!
UEFA

00:21
Stadion pred meč Hapoel - Crvena zvezda Izvor: MONDO/Dušan Ninković