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Gostujući u podkastu "Redakcija" izraelskog portala "Sport5", nekadašnji kapiten crno-belih rekao je da ga pobeda izraelskog tima nije iznenadila, uprkos tome što je Zvezda važila za favorita.

Prema njegovim rečima, crveno-beli imaju kvalitetniji sastav, ali Hapoel poseduje ozbiljne adute, pre svega disciplinovanu igru i kvalitetan stručni štab.

"Ne mogu da kažem da sam bio iznenađen. Zvezda jeste kvalitetnija na papiru, naročito jer je Ber Ševa ostala bez možda i najvažnijeg ofanzivca. Ipak, imaju veoma dobrog trenera i taktički su odlično pripremljeni. To je ključ protiv ekipe poput Zvezde, koja se u velikoj meri oslanja na individualni kvalitet", rekao je Natho.

Bivši vezista Partizana smatra da je izraelski predstavnik mogao da ostvari još ubedljiviji rezultat da nije ostao sa desetoricom na terenu.

"Ber Ševa je mogla da slavi i većom razlikom da nije dobila crveni karton", istakao je iskusni fudbaler.

Natho se osvrnuo i na atmosferu koja očekuje Hapoel u revanšu na stadionu "Rajko Mitić", gde je tokom karijere mnogo puta igrao protiv Crvene zvezde.

"Na kraju je sve stvar psihologije. Ber Ševa ima iskustvo igranja na zahtevnim gostovanjima, ali stadion Crvene zvezde je poseban. Tunel, svlačionice, sam teren koji deluje ogromno zbog udaljenih tribina – sve to može da ostavi utisak na igrače", zaključio je Natho.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©