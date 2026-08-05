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Mohamed Salah stigao je u Trabzon gde će se obavezati na dvogodišnju vernost istoimenom klubu.

Dolazak velike fudbalske zvezde u relativno skroman turski tim iznenadio je mnoge, ali i privukao ogromnu pažnju javnosti.

Mohamed Salah, Trabzon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Na ulicama grada koji se nalazi na obali Crnog mora, skupio se ogroman broj navijača koji su uglavnom nosili crveno-plava obeležja kluba.

Međutim, desio se i jedan nemio incident. Za sve je zaslužan mladić koji se pojavio među navijačima Trabzona u dresu Galatasaraja!

Da li ga je vrućina udarila u glavu, ili je nešto drugo po sredi, tek vrlo brzo je shvatio da je napravio grešku života.

Istina, prošao je bez težih fizićkih posledica, što nekako i jeste časno u navijačkom svetu, ne napadati pojedinca, ali je pomenuti mladić morao da skine dres i preda ga suparničkih navijačima.

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