AU, DRUŽE, ŠTA TI BI? Došao na doček Salaha u dresu protivničkog kluba: Brzo je shvatio da je napravio grešku života
Mohamed Salah stigao je u Trabzon gde će se obavezati na dvogodišnju vernost istoimenom klubu.
Dolazak velike fudbalske zvezde u relativno skroman turski tim iznenadio je mnoge, ali i privukao ogromnu pažnju javnosti.
Na ulicama grada koji se nalazi na obali Crnog mora, skupio se ogroman broj navijača koji su uglavnom nosili crveno-plava obeležja kluba.
Međutim, desio se i jedan nemio incident. Za sve je zaslužan mladić koji se pojavio među navijačima Trabzona u dresu Galatasaraja!
Da li ga je vrućina udarila u glavu, ili je nešto drugo po sredi, tek vrlo brzo je shvatio da je napravio grešku života.
Istina, prošao je bez težih fizićkih posledica, što nekako i jeste časno u navijačkom svetu, ne napadati pojedinca, ali je pomenuti mladić morao da skine dres i preda ga suparničkih navijačima.