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Nakon napada hitno je prevezen u bolnicu u Kampali, gde su lekari pokušavali da mu spasu život, ali je uprkos njihovim naporima podlegao povredama.

U prvim izveštajima na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je Ovori stradao u saobraćajnoj nesreći na motociklu, ali je SC Vila ubrzo demantovala te informacije i potvrdila da je njihov kapiten bio žrtva napada nepoznatih osoba.

Portparol kluba Asan Kasingje prvi je obavestio javnost o incidentu, navodeći da je Ovori napadnut oko 20 časova u blizini svog doma i da se nalazi u kritičnom stanju.

"Naš kapiten Dejvid Ovori sinoć oko 20 časova napadnut je u blizini svoje kuće u Makinđeu od strane nepoznatih napadača. Zadobio je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju u bolnici Kejs klinik. Predsednik kluba uskoro će se obratiti javnosti povodom ovog slučaja. Dejvide, želimo ti brz oporavak. U našim si molitvama", saopštio je tada Kasingje.

Međutim, već narednog dana stigla je potvrda najgoreg mogućeg ishoda. SC Vila je zvanično objavila da je njihov dugogodišnji kapiten preminuo.

"Fudbalski klub SC Vila sa dubokom tugom potvrđuje smrt kapitena Dejvida Ovorija, koji je preminuo nakon brutalnog napada nepoznatih osoba. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, saigračima, navijačima i celoj fudbalskoj zajednici. Dejvid je bio veliki lider, vrhunski profesionalac i čovek koji je ostavio dubok trag u našem klubu", navodi se u saopštenju.

Iz kluba su poručili da će pružiti punu podršku porodici nastradalog fudbalera, ali i zatražili hitnu reakciju policije i istražnih organa kako bi odgovorni za zločin bili pronađeni i procesuirani.

Ovori je bio jedan od najiskusnijih igrača SC Vile, u kojoj je nastupao tokom svog drugog mandata. Smatran je jednim od najboljih desnih bekova u Ugandi, dok je kao kapiten bio cenjen zbog liderskih sposobnosti, profesionalizma i uticaja koji je imao kako na terenu, tako i van njega.