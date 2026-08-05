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Ovusu je sa Hapoelom potpisao četvorogodišnji ugovor, a beogradski mediji su preneli da je klub iz Tel Aviva Crvenoj zvezdi platio 2.200.000 evra za 20-godišnjeg krilnog napadača iz Gane.

Ovusu je u Crvenu zvezdu došao u januaru ove godine iz Radnika iz Surdulice, u transferu koji je takođe vredeo 2.200.000 evra, i od tad je odigrao ukupno 13 utakmica i postigao dva gola za beogradske crveno-bele.

Sa Crvenom zvezdom je prošle sezone osvojio titulu prvaka Srbije i trofej u nacionalnom kupu.

Daglas Ovusu Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

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