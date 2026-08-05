Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova dočekuju Hapoel Ber Ševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Poraz u prvom meču stavio je pred tim Dejana Stankovića oreol "utakmice sezone". Za Zvezdu ovaj meč ima izuzetnu važnost, ne samo zato što bi zadržala nadu da se plasira u Ligu šampiona, već i zato što bi osigurala makar učešće u grupnoj fazi Lige Evrope.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

UEFA je odredila i ko će deliti pravdu na stadionu "Rajko Mitić".

Švedski tim predvodiće glavni sudija 37-godišnji Glen Niberg. Njemu će asistirati Mahbod Beigi i Andreas Sederkvist, dok je četvrti sudija Oskar Johnson.

U VAR sobi sedeće Holanđani, Pol van Bekel i Ričard Martens.

Niberg je jedan od najcenjenijih sudija u Evropi, sa kontinuitetom dobrih utakmica u poslednjih deset godina, o čemu govori i podatak da je sudio tri utakmice na minulom Svetskom prvenstvu, dok je u jednoj bio četvrti sudija. Niberg je bio glavni sudija na utakmicama Gana - Panama, Kurasao - Obala Slonovače i Španija - Austrija. Četvrti sudija je bio u polufinalu između Španije i Francuske.

Niberg je rođen u gradiću Seteru, a sudija sa Fifa liste je postao 2016. godine. Sudio je utakmice na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kao i utakmice Lige šampiona, Lige Evrope...