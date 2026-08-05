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Klub nije naveo detalje zahvata, ali je istakao da se očekuje da će 74-godišnji stručnjak biti otpušten iz bolnice u naredna dva dana.

"Povodom spekulacija možemo da potvrdimo da je Martin O'Nil podvrgnut manjoj proceduri u bolnici. Očekujemo da će u narednih dan ili dva biti pušten kući, a u njegovo ime zahvaljujemo navijačima na lepim željama", navodi se u saopštenju Seltika.

O'Nil je u junu produžio ugovor sa Seltikom na još godinu dana, uz opciju produžetka saradnje na dodatnu sezonu.

Prošle sezone predvodio je Seltik do duple krune u Škotskoj, osvojivši Premijer ligu i nacionalni kup. Tokom sezone imao je dva privremena mandata na klupi, a u završnici prvenstva predvodio je ekipu do niza pobeda kojim je Seltik preoteo titulu Hartsu. Nedelju dana kasnije klub je slavio i u finalu Kupa Škotske.

O'Nil je prvi put vodio Seltik od 2000. do 2005. godine, kada je osvojio tri šampionske titule, tri trofeja u Kupu Škotske i domaću triplu krunu 2001. godine.

Seltik će u nedelju gostovati Kilmarnoku u meču škotskog prvenstva.

(Beta)

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