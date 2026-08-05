Slušaj vest

Utakmica protiv Novog Pazara biće odigrana u subotu, 8. avgusta, od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Karte su već dostupne putem interneta, dok će se na blagajnama stadiona prodavati u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 12 časova do početka meča, preneo je klub.

Klub je naveo da će se u petak i subotu na blagajnama prodavati i ulaznice za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe.

Cene karata za meč sa Novim Pazarom iznose 400 dinara za severnu tribinu, 500 za istočnu, 700 za zapadnu, dok je ulaznica za tribinu "Siniša Mihajlović" 1.400 dinara.

Za revanš protiv Hapoela iz Ber Ševe cene ulaznica su 800 dinara za sever, 1.200 za istok, 1.500 za zapad i 2.800 dinara za tribinu "Siniša Mihajlović".