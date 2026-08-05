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Dvadesetpetogodišnji Gutijeres potpisao je ugovor do juna 2031. godine i u nemačkom klubu nosiće dres sa brojem tri.

Španski fudbaler u Leverkuzen stiže kao zamena za sunarodnika Aleksa Grimalda, koji je ovog leta prešao u Atletiko Madrid. Prošle sezone odigrao je 36 takmičarskih utakmica za Napoli i pomogao ekipi da osvoji drugo mesto u Seriji A, nakon što je u italijanski klub stigao iz Đirone.

"Gutijeres je tehnički izuzetno kvalitetan i ofanzivno orijentisan defanzivac koji se savršeno uklapa u naš tim. Njegovim dolaskom dobili smo novu, veoma dinamičnu dimenziju u igri. On je vrhunski fudbaler i bio je naš apsolutni prioritet za ovu poziciju", rekao je sportski direktor Bajera Simon Rolfes.

Nemački magazin Kiker preneo je da je Bajer za transfer Gutijeresa platio 26 miliona evra.

(Beta)