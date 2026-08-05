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Fudbaleri Orhusa savladali su u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona ekipu Sabaha iz Azerbejdžana sa 2:1 (1:0).

Dvostruki strelac za danski tim bio je Bogere u 32. i 63. minutu, dok je jedini gol za goste postigao bivši fudbaler Crvene zvezde Veljko Simić u 67. minutu.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

 Upravo je Crvena zvezda sa posebnom pažnjom pratila razvoj događaja u Randersu. Podsetimo, pobednik dvomeča Crvena zvezda - Hapoel igraće u plej-ofu za Ligu šampiona protiv boljeg iz dvomeča Orhus - Sabah.

Revanš je na programu narednog utorka.

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Crvena zvezda gubi od Hapoel Berševe u Madjarskoj  Izvor: Arena 1 Premium