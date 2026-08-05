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Fudbalski klub Njukasl imenovao je Matijasa Jajslea za novog šefa stručnog štaba nakon odlaska Edija Haua, preneli su danas britanski mediji.

Kako prenosi Skaj Sport, nemački trener potpisao je četvorogodišnji ugovor sa engleskim klubom, koji je za njegov dolazak platio obeštećenje saudijskom Al Ahliju u iznosu od 9,5 miliona funti, odnosno oko 11 miliona evra.

1/17 Vidi galeriju Barselona - Njukasl, 1/8 finala Lige šampiona Foto: JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

Jajsle je poslednje dve godine vodio Al Ahli do uzastopnih titula u Azijskoj ligi šampiona, a sa novom ekipom je već od vikenda i prvi meč na klupi Njukasla imaće u subotu protiv Valensije u prijateljskom susretu na stadionu "Mestaja".

"Kada vam se ukaže prilika poput Njukasla, morate da obratite pažnju. Ambicije kluba, vizija budućnosti i prilika koja je pred nama učinili su ovu ponudu izuzetno privlačnom. Pratio sam put kluba poslednjih godina i napredak koji je ostvaren vidljiv je svima", rekao je Jajsle.

Pre dolaska u Saudijsku Arabiju, 38-godišnji stručnjak je sa Salcburgom osvojio dve titule prvaka Austrije i nacionalni kup, a klub je prvi put u istoriji odveo do nokaut faze Lige šampiona.

Njukasl je saopštio da je Jajsle bio "najistaknutiji kandidat" nakon detaljnog procesa izbora, istakavši njegovo iskustvo u razvoju igrača, stvaranju ekipa sa visokim intenzitetom igre i uklapanje u dugoročnu viziju kluba.

"Njegovi rezultati, liderske sposobnosti i stalna želja za napretkom čine ga izuzetnim izborom za Njukasl", rekao je izvršni direktor kluba Dejvid Hopkinson.