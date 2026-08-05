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Dvadesetšestogodišnji krilni napadač nalazi se u poslednjoj godini aktuelnog ugovora, a poslednjih nedelja za njegove usluge interesovanje je pokazao Arsenal.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), pregovori između Vinisijusa i Reala ranije su bili u zastoju, ali je madridski klub sada izašao sa novom ponudom. Brazilac je, prema dostupnim informacijama, zadovoljan poboljšanim uslovima, dok u Realu čekaju njegov konačan odgovor.

Ukoliko Vinisijus odbije produženje saradnje, Arsenal je spreman da intenzivira napore i krene u realizaciju transfera.

Vinisijus je jedan od ključnih igrača Real Madrida poslednjih sezona, a sa klubom je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu šampiona i titule prvaka Španije.