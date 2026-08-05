Slušaj vest

Dvadesetšestogodišnji krilni napadač nalazi se u poslednjoj godini aktuelnog ugovora, a poslednjih nedelja za njegove usluge interesovanje je pokazao Arsenal.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), pregovori između Vinisijusa i Reala ranije su bili u zastoju, ali je madridski klub sada izašao sa novom ponudom. Brazilac je, prema dostupnim informacijama, zadovoljan poboljšanim uslovima, dok u Realu čekaju njegov konačan odgovor.

Ukoliko Vinisijus odbije produženje saradnje, Arsenal je spreman da intenzivira napore i krene u realizaciju transfera.

Vinisijus je jedan od ključnih igrača Real Madrida poslednjih sezona, a sa klubom je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu šampiona i titule prvaka Španije.

Ne propustiteFudbal"BOŽE MOJ, KOLIKO SAM POGREŠIO..." Oglasio se Predrag Mijatović i odgovorio na pitanje o temi broj jedan!
Predrag Mijatović
FudbalPUKLA LJUBAV U MADRIDU, ARSENAL TRLJA RUKE! Real presekao: Perez rekao DOSTA - Vinisijus ne popušta! Odlazak sve glasnija tema!
profimedia-1078300228.jpg
FudbalMADRID DRHTI! Vinisijus pred odlukom karijere - Real traži odgovor, a Arsenal vreba iz senke!
Vinisijus Žunior na meču Real - Benfika
FudbalARSENAL KRENUO NA SVE ILI NIŠTA: Tobdžije za Vinisijusa daju ponudu koja se teško odbija! Iznele su poseban lični predlog
Vinisijus Žunior na meču Real - Benfika

00:51
Braga - Železničar, izlazak fudbalera Izvor: Kurir