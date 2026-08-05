Fudbalski klub Real Madrid ponudio je Vinisijusu Žunioru poboljšane uslove u novom ugovoru kako bi zadržao brazilskog fudbalera na stadionu "Santjago Bernabeu", preneli su španski i engleski mediji.
Fudbal
ARSENAL KRENUO PO ZVEZDU, REAL ODGOVORIO MILIONSKOM PONUDOM: Vinisijus dobio ponudu kojoj je teško reći "ne"
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Dvadesetšestogodišnji krilni napadač nalazi se u poslednjoj godini aktuelnog ugovora, a poslednjih nedelja za njegove usluge interesovanje je pokazao Arsenal.
Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), pregovori između Vinisijusa i Reala ranije su bili u zastoju, ali je madridski klub sada izašao sa novom ponudom. Brazilac je, prema dostupnim informacijama, zadovoljan poboljšanim uslovima, dok u Realu čekaju njegov konačan odgovor.
Ukoliko Vinisijus odbije produženje saradnje, Arsenal je spreman da intenzivira napore i krene u realizaciju transfera.
Vinisijus je jedan od ključnih igrača Real Madrida poslednjih sezona, a sa klubom je osvojio brojne trofeje, uključujući Ligu šampiona i titule prvaka Španije.
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