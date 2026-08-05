HISTERIJA U HRVATSKOJ ZBOG PORUKE ZVEZDANA TERZIĆA: Zvezdin generalni direktor izazvao burne reakcije objavom na godišnjicu "Oluje"
Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić našao se na udaru medija u Hrvatskoj.
Povod je bila poruka koju je objavio na godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 2.000 ljudi, a proterano oko 250.000 Srba.
Terzić se na 31. godišnjicu etničkog čišćenja Srba sa svojih vekovnih ognjišta oglasio porukom koja glasi: "Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da se zavijori u Kninu".
Uz to je objavio i sliku kolone izbeglica iz tadašnje Republike Srpske Krajine.
Poruka se inače na godišnjicama viša na severnoj tribini Zvezdinih navijača.
Usledila je prava histerija u hrvatskim medijima. Izdvajamo neke od naslova:
"Predsednik Zvezde ostavio sramotnu poruku uoči godišnjice Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu".
"SRAMOTNI ŠEF ZVEZDE 'Svako u amanet nek ostavi sinu srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'"
"Zvezdin predsednik izazvao burne reakcije objavom na godišnjicu Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu"
"Predsednik Zvezde šokirao porukom uoči godišnjice Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu".
"Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'"
"Predsednik Zvezde spomenuo Knin i srpsku zastavu za godišnjicu Oluje, podigao je prašinu"
"Predsednik Zvezde objavio skandaloznu poruku: 'Nek' srpska trobojka zavijori u Kninu'"