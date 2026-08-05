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Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić našao se na udaru medija u Hrvatskoj.

Povod je bila poruka koju je objavio na godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" tokom koje je ubijeno više od 2.000 ljudi, a proterano oko 250.000 Srba.

Patrijarh Porfirije služi parastos u Sremskim Karlovcima povodom 30. godišnjice od akcije "Oluja" Foto: Printskrin RTS

Terzić se na 31. godišnjicu etničkog čišćenja Srba sa svojih vekovnih ognjišta oglasio porukom koja glasi: "Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da se zavijori u Kninu".

Uz to je objavio i sliku kolone izbeglica iz tadašnje Republike Srpske Krajine.

Poruka se inače na godišnjicama viša na severnoj tribini Zvezdinih navijača.

Usledila je prava histerija u hrvatskim medijima. Izdvajamo neke od naslova:

"Predsednik Zvezde ostavio sramotnu poruku uoči godišnjice Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu".

"SRAMOTNI ŠEF ZVEZDE 'Svako u amanet nek ostavi sinu srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'"

"Zvezdin predsednik izazvao burne reakcije objavom na godišnjicu Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu"

"Predsednik Zvezde šokirao porukom uoči godišnjice Oluje: Spomenuo Knin i srpsku zastavu".

"Skandal: 'Svako u amanet nek' ostavi svom sinu, srpsku trobojku da zavijori u Kninu!'"

"Predsednik Zvezde spomenuo Knin i srpsku zastavu za godišnjicu Oluje, podigao je prašinu"

"Predsednik Zvezde objavio skandaloznu poruku: 'Nek' srpska trobojka zavijori u Kninu'"

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