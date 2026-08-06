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Evropska klupska Superliga izazvala je jedan od najvećih potresa u modernoj istoriji fudbala, a sada su u javnost dospeli dokumenti koji celu priču prikazuju u drugačijem svetlu.

Prema pisanju britanskog Gardijana, predsednik Fife Đani Infantino bio je upoznat s pregovorima o mogućem povezivanju krovne kuće svetskog fudbala i odmetnutog klupskog takmičenja. Razmatrala se čak i mogućnost da projekt ponese naziv "FIFA Superliga".

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dokument koji je objavio Gardijan datiran je u oktobru 2020. godine, nekoliko meseci pre zvaničnog predstavljanja Evropske Superlige. Reč je o pravno neobavezujućem memorandumu, odnosno dokumentu koji obično prethodi izradi konačnog ugovora. Nije poznato jesu li razgovori ikada otišli dalje od te faze.

U memorandumu se predlagalo partnerstvo Fife i Superlige u trajanju od najmanje 12 godina. Planirano je i osnivanje zajedničke kompanije koja bi upravljala komercijalnim poslovima novog takmičenja. Fifa bi tako dobila značajnu ulogu u projektu koji je javnosti kasnije predstavljen kao pobuna najbogatijih evropskih klubova protiv postojećeg sistema.

Posebno je zanimljivo što se Fifa u dokumentu navodno pojavljuje pod kodnim imenom „WO1“. Osnivači Superlige bili su spremni razgovarati o tome da takmičenje bude nazvano „WO1 SL“, što se tumači kao prikrivena oznaka za FIFA Superligu. Takav naziv projektu bi dao institucionalni legitimitet koji mu je očajnički nedostajao.

Krovnoj kući svetskog fudbala bio bi ponuđen i preferencijalni vlasnički udeo, odnosno svojevrsna „zlatna deonica“. Ona bi Fifi omogućila uticaj na promene formata takmičenja, kalendar, raspodelu sredstava solidarnosti i izbor izvršnog direktora. Infantino i njegovi saradnici time ne bi bili samo pokrovitelji nego i važan deo upravljačke strukture.

Planirana Superliga imala bi 20 klubova, od kojih bi njih 15 dobilo status stalnih članova. Preostalih pet mesta bilo bi dostupno ekipama koje bi se kvalifikovale kroz postojeća takmičenja. Upravo je zatvoreni karakter projekta izazvao najveći bes navijača kada je Superliga predstavljena u aprilu 2021. godine.

Dokument je predviđao i formiranje ženskog takmičenja sa istim klubovima, ali bez preciznog roka za njegov početak. Istovremeno se razgovaralo o proširenom globalnom klupskom turniru pod okriljem Fifa. On bi se održavao svake godine u unapred određenom periodu od tri sedmice i bio bi direktno povezan sa Superligom.

Za razliku od Svetskog klupskog prvenstva sa grupnom fazom, predloženo globalno takmičenje igralo bi se po eliminacionom sistemu. U dokumentu je navedeno da bi oba projekta morala dobiti odobrenje Fifinog Veća i Kongresa. Međutim, Gardijan tvrdi da nacionalni savezi nisu bili uključeni u izradu plana.

Još veći udar na nacionalne saveze predstavljala je zamisao o drastičnoj promeni reprezentativnog kalendara. Reprezentativne pauze bile bi sabijene u samo dva dvosedmična termina tokom godine. Takav model otvorio bi znatno više prostora za klupska takmičenja, ali bi smanjio vidljivost i komercijalni značaj državnih selekcija.

U ranijoj verziji predloga spominjalo se i smanjenje obima domaćih liga. Novi međunarodni kalendar trebali su zajednički da pripreme Fifa, Superliga i drugi relevantni akteri, nakon čega bi ga odobrila Fifa. Takva promena mogla je potpuno da preoblikuje domaći i međunarodni fudbal.

Klubovi Superlige morali bi da postanu članovi Svetske asocijacije fudbalskih klubova, poznate kao WFCA. To telo pokrenuto je 2019. godine uz snažnu podršku predsednika Real Madrida Florentina Pereza, jednog od glavnih zagovornika Superlige. Real Madrid je tek početkom 2026. godine sporazumom sa Uefom zvanično zatvorio to poglavlje.

Kada je Superliga predstavljena u aprilu 2021. godine, Fifa nije bila navedena kao njen partner. Projekt je propao nakon samo nekoliko dana zbog masovnih protesta navijača, pritiska nacionalnih saveza i povlačenja engleskih klubova. Infantino je tada na Kongresu Uefe poručio da Fifa može samo snažno da osudi stvaranje takvog takmičenja.

Novi dokumenti sada bacaju drugačije svetlo na njegove tadašnje reči. Više izvora tvrdi da se Infantino od projekta distancirao nakon razgovora s predsednikom Uefa Aleksanderom Čeferinom, koji je organizovan preko posrednika. Navodno je kasnije saradnicima poručio da ne želi da deluje protiv zvaničnih fudbalskih institucija.

Ipak, važno je naglasiti da memorandum nije bio obavezujući ugovor i da nema dokaza da je partnerstvo ikada formalizovano. Fifa i klubovi mogli su da razmatraju različite modele bez donošenja konačne odluke. Dokument, međutim, pokazuje da su razgovori bili znatno ozbiljniji nego što se ranije znalo.

Otkriće dolazi u trenutku kada je Infantino ponovo pod velikim pritiskom zbog propalog projekta Fifa Forward Enterprise, kojim se razmatrao ulazak privatnih investitora u komercijalne poslove Fifa. Fifa tvrdi da nije nameravala da proda fudbal i da bi zadržala kontrolu, ali su reakcije članica bile izuzetno burne. Nakon najnovijeg otkrića, javnost će od Infantina tražiti mnogo konkretnije objašnjenje njegove stvarne uloge u pripremanju projekta Superlige.