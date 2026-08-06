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Lionel Mesi je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih fudbalera svih vremena. Argentinac je režirao novu spektakularnu noć u dresu Inter Majamija, postigao dva gola i ispisao istoriju Kupa liga.

Inter Majami je na startu takmičenja savladao Atletiko San Luis sa 4:2, a kapiten domaćeg tima bio je glavni junak utakmice. Mesi je postigao dva pogotka i tako postao najbolji strelac u istoriji Kupa liga sa 14 golova, pretekavši dosadašnjeg lidera Denisa Buangu iz Los Anđeles FC.

1/5 Vidi galeriju Najbolji igrač Inter Majamija - Lionel Mesi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Peter Joneleit/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Atletiko San Luis je šokirao domaćina ranim golom, ali odgovor Intera bio je brutalan. Mesi je preuzeo stvari u svoje ruke i sa dva pogotka vratio ekipu u vođstvo, dok su se u strelce upisali i Telasko Segovija i Mikael za konačnih 4:2.

Posebno je odjeknuo njegov povratak na teren posle Svetskog prvenstva, pošto su ovo bili prvi Mesijevi golovi nakon finalnog poraza Argentine od Španije. Američki mediji istakli su da je legendarni Argentinac odmah nastavio tamo gde je stao - u velikom stilu.

Iako je ušao u pozne igračke godine, Mesi i dalje obara rekorde i dokazuje da za fudbalsku magiju nema rok trajanja.

"Mali čarobnjak" još jednom je pokazao da je Amerika postala njegova nova pozornica.