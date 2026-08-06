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Jedna fotografija bivšeg reprezentativca Srbije Zdravka Kuzmanovića napravila je pravi haos na društvenim mrežama, ali je ubrzo stiglo objašnjenje koje je promenilo celu priču.

Na slici se Kuzmanović nalazi u društvu nekadašnjeg reprezentativca Albanije Taulanta Džake, što je odmah izazvalo veliku pažnju javnosti zbog svega što se vezuje za njegovo ime u Srbiji.

Džaka je ostao upamćen po incidentu sa meča Srbije i Albanije u oktobru 2014. godine, kada je utakmica u Beogradu prekinuta posle pojavljivanja drona sa zastavom takozvane "Velike Albanije". Tokom haosa na terenu došlo je do sukoba fudbalera, a Džaka je bio jedan od aktera incidenta u kojem je učestvovao i u duelu sa Stefanom Mitrovićem.

Upravo zbog te pozadine, fotografija Kuzmanovića i Džake izazvala je lavinu komentara. Međutim, ubrzo se oglasila supruga nekadašnjeg srpskog reprezentativca Bogdana Kuzmanović i poručila da je cela priča izvučena iz konteksta.

1/10 Vidi galeriju Zdravko Kuzmanović Foto: Printskrin/Instagram

Ona je navela da je fotografija stara nekoliko godina i da je nastala u vreme kada su Kuzmanović i Džaka zajedno igrali za švajcarski Bazel, a ne u skorije vreme.

Posebno je reagovala na tvrdnje da je fotografija nova, tvrdeći da je neko menjao detalje na slici.

"Fotošopirali ste dres Intera. Ovo je fotografija sa priprema od pre šest ili sedam godina, kada su zajedno igrali za Bazel. Ne lažite narod", napisala je Bogdana u komentaru.

Komentar Bogdane Kuzmanović Foto: Instagram