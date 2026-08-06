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Dok se svet sprema za spektakularno venčanje Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez, u javnost je ponovo isplivala priča iz prošlosti Kristijanove verenice.

Naime, na mrežama se širi priča o Havijeru Ernandesu Pinjeiru - fotografu iz Španije sa kojim je Georgina navodno bila u vezi pre nego što je upoznala slavnog fudbalera.

Havi je postao poznat široj javnosti nakon učešća u jednom popularnom španskom rijaliti programu, a upravo tada su tamošnji mediji počeli da pišu o njegovom odnosu sa Georginom.

Njih dvoje su se upoznali dok su bili mlađi, u periodu kada Georgina još nije živela životom svetske zvezde. Međutim, detalji njihovog odnosa nikada nisu u potpunosti razjašnjeni.

Havi je 2021. godine govorio o Georgini, ali je kasnije pokušao da smanji tenzije oko cele priče i istakao da njihov odnos nije bio onakav kako su ga pojedini mediji predstavili.

"Nismo bili dečko i devojka, ali smo bili bliski", poručio je jednom prilikom Havi, pokušavajući da stavi tačku na spekulacije.

Havi i Georgina

Havijer i Georgina potiču iz istog kraja. Oboje su odrasli u malom španskom gradu Jaka, u pokrajini Ueska, nadomak Pirineja, gde su se upoznali još tokom školskih dana.

Njih dvoje su godinama bili deo istog društva, a jedno vreme čak su sedeli i u istoj školskoj klupi. Kako je Havi svojevremeno ispričao, njihovo poznanstvo vremenom je preraslo u tinejdžersku ljubav.

Prema njegovim rečima, bili su bliski tokom perioda od 13. do 18. godine, što znači da se njihov odnos vezuje za mnogo raniji period nego što se navodi u pojedinim objavama na društvenim mrežama.

Naime, tvrdnje da je Havi bio Georginin partner samo tokom 2015. godine nisu u potpunosti u skladu sa njegovom pričom, jer se njihov odnos dogodio mnogo ranije – pre nego što je ona napustila rodni grad i krenula putem koji ju je kasnije odveo do svetske slave.

Havi nikada nije govorio ružno o Georgini, niti je pokušavao da iskoristi njihovu prošlost za negativne priče. Naprotiv, o njoj je imao samo reči hvale i opisivao je kao ambicioznu, privlačnu i veoma izbirljivu devojku.

"Proveli smo mnogo vremena zajedno između 13. i 18. godine. Jednu godinu bili smo u istom razredu, a kasnije smo, iako smo išli u različita odeljenja, nastavili da održavamo kontakt. Imali smo isto društvo i o njoj mogu reći samo lepe stvari", ispričao je Havijer.

Njihove tinejdžerske dane, kako je otkrio, obeležili su dugi razgovori o budućnosti. Posle škole odlazili su u park i maštali o putovanjima, velikom svetu i životu van malog grada u kojem su odrasli.

"Posle škole išli smo u park i sanjarili. Razgovarali smo o putovanju oko sveta i bili uvereni da ćemo ga jednog dana upoznati. Danas je zanimljivo vratiti se na te razgovore i videti da smo ostvarili mnoge stvari o kojima smo tada pričali", rekao je Havi.

Njihova priča završila se kada je Georgina odlučila da napusti Jaku i započne novi život. Kasnije je otišla u Madrid, gde je radila u svetu luksuzne mode, a upravo tamo će joj se putevi ukrstiti sa Kristijanom Ronaldom i promeniti život iz korena.

1/12 Vidi galeriju Georgina Rodrigez Foto: Live Media Publishing Group / Alamy / Alamy / Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia, Savion Washington / Getty images / Profimedia

Georgina je već godinama uz Kristijana Ronalda, sa kojim ima porodicu i život pod budnim okom javnosti. Njihova ljubavna priča počela je 2016. godine, kada su se upoznali u Madridu dok je ona radila u jednoj luksuznoj prodavnici.

Od tada je Georgina postala jedna od najpoznatijih žena na svetu, a njihov život prati milioni ljudi širom planete.

Ipak, svaki veliki trenutak u životu poznatih ličnosti ponovo otvara stare priče. Kako se sve više govori o njihovom venčanju, javnost se vratila i na period pre nego što je u Georginin život ušao jedan od najboljih fudbalera svih vremena.