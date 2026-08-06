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Sledeći put će malo bolje razmisliti pre nego što nešto obećaju. Kukurelja je istetovirao lik selektora Luisa de la Fuentea, a njegov saigrač Gavi je uradio nešto drugo.

Naime, fudbaler Barselone je obećao da će ofatrbati kosu u roze.

Gavi Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Ricardo Larreina / AFP / Profimedia, EPA-EFE/Enric Fontcuberta

Mladi fudbaler veznog reda je to učinio, a reakcije su brojne i stižu sa svih strana. Gavi je objavio fotografije na kojima je pokazao kako će izgledati u narednom periodu.

U kratkom vremenskom periodu, za samo nekoliko sati, skupio je blizu dva miliona "lajkova", a komentari neprestano pristižu.

Najviše pažnje je izazvala reakcija Lamina Jamala koji je ostavio samo pet emodžija koji plaču i za takav komentar za pet sati dobio oko 130.000 "lajkova".

Inače, Gavi je 5. avgusta proslavio 22. rođendan.

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