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Fudbalski svet bruji posle neočekivanog poteza Vinisijusa Žuniora! Brazilac je nekoliko sati nakon sastanka njegovog agenta sa čelnicima Real Madrida obrisao kompletan sadržaj sa svog Instagram profila i ostavio milione navijača u šoku.

Instagram profil Vinisijusa Foto: Instagram

Zvaničnog objašnjenja nema, ali potez je odmah pokrenuo lavinu spekulacija o njegovoj budućnosti na "Santijago Bernabeu". Dok jedni strahuju da je ovo najava velikog rastanka, drugi veruju da je u pitanju samo marketinški potez pred objavu novog ugovora.

Vinisijusov aktuelni ugovor sa Realom ističe narednog leta, a pregovori o nastavku saradnje traju već mesecima. Situacija je sada ušla u ključnu fazu, a dodatnu buru izazvala je informacija da je njegov agent Majkl Jormark stigao u Madrid na sastanak sa rukovodstvom kluba.

Navodno je Real nakon razgovora poboljšao ponudu, ali dve velike prepreke i dalje stoje na putu dogovora - plata i prava na korišćenje njegovog imidža.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

A dok se u Madridu lome koplja, iz Engleske stiže velika pretnja. Arsenal pažljivo prati situaciju i spreman je da napadne ako Brazilac odluči da napusti Španiju.

Prema pisanju brazilskog portala UOL, "tobdžije" su spremne da Vinisijusu ponude čak 24 miliona evra godišnje, odnosno oko pet miliona više nego što trenutno zarađuje u Realu.

Zanimljivo je da interes nije samo u vrhu kluba - navodno su se i pojedini fudbaleri Arsenala raspitivali kod uprave o mogućnosti dolaska jedne od najvećih zvezda svetskog fudbala.

Vinisijusov profil, koji prati oko 64 miliona ljudi, sada je potpuno prazan. Nestale su fotografije sa utakmica Reala i Brazila, objave i istaknute priče. Madrid čeka odgovor, a Arsenal vreba svoju najveću transfer-bombu.