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Tradicionalna akcija "Crveno-bela krv" biće održana 36. put 7. i 8. avgusta u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u periodu od 10.00 do 18.00 časova.

Navijači FK Crvena zvezda imaće priliku da i u subotu doniraju krv, a potom da prisustvuju utakmici protiv Novog Pazara i pruže podršku crveno-belima u meču četvrtog kola domaćeg prvenstva.

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Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Akcija dobrovoljnog davanja krvi na stadionu "Rajko Mitić" predstavlja još jednu priliku da zvezdaši pokažu humanost i solidarnost, kao što to čine godinama unazad, pružajući pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. Kroz ovu tradicionalnu društveno odgovornu aktivnost, Crvena zvezda nastavlja da neguje vrednosti zajedništva, humanosti i brige o zajednici.

Krv mogu da daju sve zdrave osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da davaoci budu odmorni, da su imali obrok pre davanja krvi, kao i da ne budu pod dejstvom alkohola ili drugih opijata. Interval između dva davanja krvi iznosi tri meseca za muškarce, odnosno četiri meseca za žene.

1/8 Vidi galeriju Crveno-bela krv 2025 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Isto tako, fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 8. avgusta od 20.00 časova dočekati ekipu Novog Pazara u okviru četvrtog kola Superlige Srbije, a karte mogu da se kupe onlajn putem, ili na blagajnama od petka, od 10.00 do 18.00 časova, kao i na dan meča od 12.00 sati, pa sve do početka utakmice.

Takođe, u petak i subotu u prodaji na blagajnama biće i karte za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Berševe.

Ulaznice za meč sa Novim Pazarom dostupne su po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara

Fudbaleri Crvene zvezde posle poraza od Hapoela Berševe u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Cene ulaznica za meč sa Hapoel Ber Ševom su sledeće:

Sever - 800 dinara

Istok - 1.200 dinara

Zapad - 1.500 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara