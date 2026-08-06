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Strašnja tragedija dogodila se na Tajlandu tokom jednog fudbalskom turnira.

Mladi fudbaler je preminuo nakon što ga je udario grom za vreme utakmice u Tajlandu.

Grom je ubio fudbalera tokom utakmice na Tajlandu Foto: Printskrin/X

Tragedija se dogodila na stadionu "Santipap" tokom polufinala regionalnog turnira FA Golok kup 2026. Grom je udario u travnjak na stadionu u Narativatu.

Krilni igrač FK Jala, Sofvan Ave (24), prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju, nakon što su pokušali da ga reanimiraju na terenu, ali nije mogao biti spasen. Povređeno je još 12 fudbalera koji su zadržani u klinici na lečenju. Neki od njih zadobili su teže opekotine po celom telu.

Sofvan Ave potpisao je ugovor sa timom treće lige samo nekoliko dana pre tragedije. Fudbalski savez Tajlanda izrazio je saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

Golok FA Kup 2026 je regionalni turnir koji okuplja lokalne i mešovite timove iz Tajlanda i susedne Malezije. Tragedija je izazvala veliku pažnju medija i pokrenula pitanja o bezbednosti i prekidu sportskih događaja tokom nepovoljnih vremenskih prilika i oluja.