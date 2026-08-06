Slušaj vest

Stevan Jovetić je ponikao u crno-belom dresu odakle je sa 18 godina prešao u Fiorentinu. Kasnije je igrao u Mančester sitiju, Interu, Sevilji, Monaku, Herti, Olimpijakosu i tokom poslednje dve sezone u Omoniji.

Sada ima 36 godina i razmišlja o tome gde će biti njegova sledeća destinacija.

"Jesam zakoračio u zrelu fazu karijere, ali se iskreno osećam bolje nego pre pet godina. Mislim da veliku ulogu u svemu tome igra mentalna priprema. Osećam se sjajno i ispunjeno. Žena i deca mi pružaju ogromnu energiju. Zadovoljni smo, hvala Bogu. Motiva nikada ne fali. Cilj je da sa reprezentacijom izborim plasman na Evropsko prvenstvo i napravim što bolje rezultate sa ekipom za koju potpišem. Titula, Kup… Uvek je lepo osvajati trofeje", rekao je Jovetić za "Meridian sport" i dodao:

"Imam nekoliko opcija. Porodica je sada prioritet. Gledam da to bude neko lepo mesto za život, da su škole i vrtići na kvalitetnom nivou. Finansije su sada u drugom planu. Verujem da će biti nešto lepo."

Upitan je centarfor da li prati aktuelna dešavanja u Partizanu.

"Nisam se čuo sa Sašom, ali naravno da sve pomno pratim. Voleo bih da napravi dobar rezultat, ali za sve je neophodno vreme i strpljenje. U današnje vreme treneri se ne poštuju dovoljno. Neophodno je pružiti poverenje i šansu čoveku kako bi izgradio dobar tim, a verujem da on to može. Nadam se da će dobiti adekvatna pojačanja i da će sve izgledati dobro. Jasno je da su pojačanja potrebna. Želim Saši sve najbolje."

1/15 Vidi galeriju Proslavljeni crnogorski napadač - Stevan Jovetić Foto: Printscreen Instagram, Arpad Kurucz / AFP / Profimedia, Starsport©

Crno-beli u četvrtak uveče igraju protiv Tobola prvu utakmicu dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

"Gledao sam utakmice protiv Una Strasena i Mačve, a gledaću i meč sa Tobolom. Mislim da neće biti nimalo lako. Tobol je uveliko u sezoni, fizički su spremniji. Nadam se da će se tamo igrati na prirodnoj travi. Bio bi sjajan uspeh da se preskoči ta prepreka, pa da se protiv Hetafea pruži maksimum i vidi koliko može da se uradi."

Saigrač iz reprezentacije Milan Vukotić je jedan od najvažnijih fudbalera ekipe iz Humske.

"Svakodnevno sam na vezi sa Milanom, redovno se čujemo. Mnogo mi je drago što je postigao strašan gol za vikend. Želim mu odličnu sezonu, da nam pomogne i u reprezentaciji. Tu sam za njega uvek, šta god mogu da mu pomognem."

Jovetićeva karijera je karijera za poželeti, ali postoje stvari za kojima Stevan žali.

"Ostalo mi je nekoliko stvari zbog kojih mogu da kažem da mi je krivo… To su svakako činjenice da nisam izborio plasman sa Crnom Gorom na veliko takmičenje, nisam osvojio Ligu šampionu i što nisam otišao u Real Madrid kada sam imao šansu sa 20 godina. Žao mi je u smislu jer je to klub za koji navijam od malih nogu, jer je najveći klub na svetu… S druge strane, želeo sam tada kontinuitet igara, što sam i dobio u Fiorentini. Dobio sam to što sam želeo."

Otkrio je i svoj plan za nastavak karijere, ali i ono što ga čeka posle toga.

"Voleo bih da igram još dve godine, a posle toga da preuzmem neki klub kao sportski direktor ili trener", zaključio je Stevan Jovetić.

Kurir sport/Meridian sport

Bonus video: