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Juventus je ovog leta ostao bez Dušana Vlahovića i Filipa Kostića, ali čini se klub iz Torina ne može bez Srba.

Juventus je u potrazi za centralnim defanzivcem, a glavna meta je Nikola Milenković, štoper Notingema.

Nikola Milenković ima sjajnu sezonu u Premijer ligi Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Sedam godina igrao Seriju A

Nikola Milenković odlično poznaje prilike u italijanskom fudbalu, jer je u Seriji A igrao sedam godina za Fjorentinu. Sjajne partije omogućile su srpskom reprezentativcu 2024. milionski transfer u Premijer ligu, u Notingem Forest, sa kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Notingem Forest platio je 14,3 miliona evra Fjorentini za Nikolu Milenkovića u leto 2024, a Srbin je dogovorio fantastične uslove sa engleskim premijerligašem, koji su mu omogućili nedeljnu platu nešto veću od 122.000 evra, te godišnja primanja od 6,37 miliona evra.

1/11 Vidi galeriju Nikola Milenković Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia

Notingem traži mnogo novca

Trener Juventusa Lučano Spaleti u potrazi je za kvalitetnim štoperom, a nekoliko fudbalera se nalazi na spisku. Jedan od onih koji je visoko kotiran jeste i Nikola Milenković, prenosi portal "Calciomercato". Međutim, pitanje je koliko je ovaj transfer uopšte realan.

Notingem Forest nije raspoložen da se odrekne srpskog reprezentativca, koji je jedan od najstandardnijih igrača u timu. Drugi razlog je i novac, jer sigurno je da Englezi ne bi pustili Milenkovića bez obeštećenja od najmanje 25, do 30 miliona evra. A, Juventus je u procesu štednje i malo je verovatno da ima toliki novac.

Nikola Milenković u dresu Notingem Foresta Foto: News Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Juvenuts ga i ranije tražio

Nikola Milenković (28) nalazi se u najboljim godinama i u naponu snage. Nije ovo prvi put da italijanski mediji Srbina povezuju sa Juventusom. Dobri poznavaoci prilika pamte leta 2021. i 2022. godine kada su list "Gazzetta dello Sport" i portal "Tuttomercatoweb" pisali da je tadašnji trener Juventusa Masimilijano Alegri video Nikolu Milenkovića kao idealnog naslednika za Đorđa Kjelinija, ili kao zamenu za Meriha Demirala.

U trci je bio i Inter, a Fjorentina je tražila obeštećenje između 15 i 20 miliona evra. Do transfera nije došlo jer je Juventus na kraju izabrao druga rešenja, doveo je Brazilca Glejsona Bremera, a Nikola Milenković je produžio ugovor sa Fjorentinom.

Nikola Milenković dobija duel protiv Mejsona Maunta iz Mančester junajteda Foto: DARREN STAPLES / AFP / Profimedia

Vrhunski defanzivac

Tokom zimskog prelaznog roka početkom ove godine, italijanski insajderi su ponovo aktivirali priču o Nikoli Milenkoviću i povratku u Seriju A. Mediji su naveli da Inter, Milan i Juventus ponovo prate situaciju oko srpskog štopera, opisujući ga kao igrača koji je u Premijer ligi izrastao u vrhunskog i izuzetno cenjenog defanzivca.

Tada se pominjalo da bi Notingem Forest mogao da ga pusti na leto samo u slučaju da klub ispadne u Čempionšip, što se nije desilo, pa je transfer gotovo isključen.