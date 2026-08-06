JUVENTUS NE MOŽE BEZ SRBA: Orao sleće u Torino! Vlahović i Kostić su prošlost, a on budućnost "stare dame"
Juventus je ovog leta ostao bez Dušana Vlahovića i Filipa Kostića, ali čini se klub iz Torina ne može bez Srba.
Juventus je u potrazi za centralnim defanzivcem, a glavna meta je Nikola Milenković, štoper Notingema.
Sedam godina igrao Seriju A
Nikola Milenković odlično poznaje prilike u italijanskom fudbalu, jer je u Seriji A igrao sedam godina za Fjorentinu. Sjajne partije omogućile su srpskom reprezentativcu 2024. milionski transfer u Premijer ligu, u Notingem Forest, sa kojim je potpisao petogodišnji ugovor.
Notingem Forest platio je 14,3 miliona evra Fjorentini za Nikolu Milenkovića u leto 2024, a Srbin je dogovorio fantastične uslove sa engleskim premijerligašem, koji su mu omogućili nedeljnu platu nešto veću od 122.000 evra, te godišnja primanja od 6,37 miliona evra.
Notingem traži mnogo novca
Trener Juventusa Lučano Spaleti u potrazi je za kvalitetnim štoperom, a nekoliko fudbalera se nalazi na spisku. Jedan od onih koji je visoko kotiran jeste i Nikola Milenković, prenosi portal "Calciomercato". Međutim, pitanje je koliko je ovaj transfer uopšte realan.
Notingem Forest nije raspoložen da se odrekne srpskog reprezentativca, koji je jedan od najstandardnijih igrača u timu. Drugi razlog je i novac, jer sigurno je da Englezi ne bi pustili Milenkovića bez obeštećenja od najmanje 25, do 30 miliona evra. A, Juventus je u procesu štednje i malo je verovatno da ima toliki novac.
Juvenuts ga i ranije tražio
Nikola Milenković (28) nalazi se u najboljim godinama i u naponu snage. Nije ovo prvi put da italijanski mediji Srbina povezuju sa Juventusom. Dobri poznavaoci prilika pamte leta 2021. i 2022. godine kada su list "Gazzetta dello Sport" i portal "Tuttomercatoweb" pisali da je tadašnji trener Juventusa Masimilijano Alegri video Nikolu Milenkovića kao idealnog naslednika za Đorđa Kjelinija, ili kao zamenu za Meriha Demirala.
U trci je bio i Inter, a Fjorentina je tražila obeštećenje između 15 i 20 miliona evra. Do transfera nije došlo jer je Juventus na kraju izabrao druga rešenja, doveo je Brazilca Glejsona Bremera, a Nikola Milenković je produžio ugovor sa Fjorentinom.
Vrhunski defanzivac
Tokom zimskog prelaznog roka početkom ove godine, italijanski insajderi su ponovo aktivirali priču o Nikoli Milenkoviću i povratku u Seriju A. Mediji su naveli da Inter, Milan i Juventus ponovo prate situaciju oko srpskog štopera, opisujući ga kao igrača koji je u Premijer ligi izrastao u vrhunskog i izuzetno cenjenog defanzivca.
Tada se pominjalo da bi Notingem Forest mogao da ga pusti na leto samo u slučaju da klub ispadne u Čempionšip, što se nije desilo, pa je transfer gotovo isključen.