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Fudbalski klub Partizan večeras od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuje ekipu Tobola u okviru 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Nakon prethodnih evropskih okršaja koje su obeležile novčane kazne i pražnjenje tribina, iz Humske su se oglasili zvaničnim saopštenjem. Uprava kluba uputila je jasan i oštar apel svim pristalicama crno-belih da se suzdrže od bilo kakvih incidenata, podsećajući da se klub i dalje nalazi pod uslovnom kaznom UEFA.

Kako ističu iz Partizana, neodgovorno ponašanje pojedinaca na meču protiv Une Štrasen dovodi u pitanje ne samo finansijsku stabilnost već i prisustvo publike na narednim utakmicama.

Prenosimo saopštenje FK Partizan u celosti:

- Na utakmici protiv Una Štrasena, 10.000 mesta na Stadionu Partizana već je bilo zatvoreno, uključujući kompletnu Istočnu tribinu, kao posledica ranije odluke UEFA, kojom je Klub kažnjen i sa ukupno 90.250 evra. Iako je FK Partizan uoči utakmice jasno apelovao na navijače da ne ponavljaju prekršaje zbog kojih je Klub ranije sankcionisan, Partizan je zbog događaja na toj utakmici ponovo kažnjen – ovog puta sa ukupno 34.000 evra. Od tog iznosa, 14.000 evra Klub će platiti zbog blokiranih prolaza i stepeništa, dok je dodatnih 20.000 evra izrečeno zbog skandiranja koje je UEFA ocenila kao diskriminatorno. Pored novčane kazne, Partizanu je izrečena i uslovna mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Prihod od prodaje pojedinačnih ulaznica za utakmicu protiv Una Štrasen iznosio je 5.925.500 dinara, ne računajući prihod od sezonskih ulaznica. To znači da će kazna zbog incidenata sa tribina odneti gotovo dve trećine prihoda ostvarenog prodajom ulaznica za tu utakmicu. Dok svi ističemo koliko je Partizanu potrebna podrška - igračima, stručnom štabu i čitavom Klubu - Partizan istovremeno vodi tešku borbu da evropske utakmice ne igra pred zatvorenim tribinama ili potpuno praznim stadionom.

1/5 Vidi galeriju Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Svi znamo kako bi podrška Partizanu trebalo da izgleda: pun stadion, energija koja nosi ekipu i daje igračima dodatni podsticaj kada je najteže. Da igrači osete da nisu sami. Da pun stadion bude snaga Partizana, a ne razlog zbog kojeg će Klub plaćati kazne i naredne utakmice igrati pred zatvorenim sektorima ili bez svojih navijača. Ipak, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, Partizan ponovo plaća visoku cenu. Svaki zakrčen prolaz, svako nedozvoljeno skandiranje, svaki bačeni predmet, svaka upotreba lasera ili pirotehnike imaju svoju cenu. Tu cenu ne plaća pojedinac koji napravi prekršaj. Plaća je Partizan.

Plaća je novcem koji je mogao da bude uložen u prvi tim, omladinsku školu, infrastrukturu i budućnost Kluba. Plaćaju je igrači koji ostaju bez podrške sa tribina, ali i hiljade navijača koji na stadion dolaze isključivo da budu uz svoj Klub.

Moramo da se zapitamo: čemu to?

Ako volimo Partizan, kako bilo koji postupak koji Partizanu donosi nove kazne, zatvorene tribine i utakmice bez navijača može da se smatra podrškom Klubu? Zar nije ideja navijanja da budemo vetar u leđa Partizanu? Da nosimo ekipu kada je najteže, a ne da joj dodatno otežavamo? Zato, kada večeras krenete na utakmicu, razmislite. Ne zadržavajte se na stepeništima i ne blokirajte prolaze. Navijajte glasno, ali bez skandiranja i postupaka zbog kojih Partizan može ponovo biti kažnjen. Podrži Partizan. Navijaj za Partizan. Nemoj štetiti Partizanu - stoji u saopštenju.

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