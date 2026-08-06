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Nova bomba iz Madrida! Real spremio 135 miliona evra za tinejdžera koji ruši sve rekorde!

Kraljevski klub dogovorio je transfer mladog napadača iz Obale Slonovače Jana Diomandea iz Lajpciga za neverovatnih 135 miliona evra, a ukoliko posao bude zvanično završen, 19-godišnji fudbaler postaće najskuplji afrički igrač u istoriji fudbala.

Real je tako još jednom pokazao da veruje u mlade supertalente i odlučio da uloži pravo bogatstvo u igrača koji je za samo nekoliko meseci eksplodirao na velikoj sceni.

Od anonimusa do zvezde za samo nekoliko meseci

Diomandeov uspon prava je fudbalska bajka.

Mladi napadač iz Obale Slonovače prošle sezone je oduševio u dresu Lajpciga i privukao pažnju najvećih evropskih klubova. Njegove partije protiv najjačih ekipa Bundeslige posebno su impresionirale skaute, a dodatni adut bila je njegova sposobnost da igra na više pozicija u napadu.

Real Madrid je na kraju dobio trku za njegov potpis, iako su interes pokazali brojni velikani.

Posebno se pominjao Pari Sen Žermen, ali se francuski šampion prošlog meseca povukao iz borbe, čime je otvoren put Madriđanima da završe spektakularan posao.

1/8 Vidi galeriju Jan Diomande Foto: Riquelve Nata/Sports Press / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia

Brojke koje su zaludele Evropu

Diomande je u sezoni 2025/26 za Lajpcig odigrao fantastično.

Postigao je 13 golova i zabeležio 10 asistencija, čime je postao jedan od najtraženijih mladih fudbalera na planeti.

Njegova eksplozija nije prošla nezapaženo - Real je odlučio da ne čeka i za njegov potpis izdvojio sumu koja bi mogla da ga uvede u istoriju.

Imao probe u Čelsiju, Bornmutu i Rendžersu - niko ga nije želeo

Put do vrha za Diomandea nije bio nimalo lak.

Pre nego što je stigao do velikih scena, mladić iz Obale Slonovače pokušavao je da se izbori za priliku kroz probe u nekim od najvećih klubova.

Bio je na testiranjima u Čelsiju, Bornmutu, Kristal Palasu i Rendžersu, ali tada nije uspeo da ih ubedi da mu ponude ugovor.

Njegov život se promenio u martu 2025. godine, kada je potpisao za španski Leganes.

Za taj klub odigrao je samo 10 utakmica i postigao dva gola, ali je bilo dovoljno da privuče pažnju Lajpciga, koji ga je već nekoliko meseci kasnije doveo za oko 20 miliona evra.

Od Lajpciga do Bernabeua - nova Realova zvezda na putu

U Nemačkoj je Diomande potpuno eksplodirao i za kratko vreme postao jedan od simbola Lajpcigove politike razvoja mladih igrača.

Njegov transfer dodatno potvrđuje reputaciju nemačkog kluba kao fabrike talenata koja pronalazi bisere i prodaje ih evropskim gigantima za ogromne iznose.

Jan Diomande Foto: Fernando Soares / imago sportfotodienst / Profimedia

Sada je na redu najveća pozornica - Santjago Bernabeu.

Diomande bi trebalo da se pridruži novoj generaciji mladih zvezda koje Real Madrid gradi oko budućnosti kluba.

Reprezentativac koji je već osvojio Afriku

Diomande je za seniorsku reprezentaciju Obale Slonovače debitovao 2025. godine i veoma brzo postao jedan od važnih igrača nacionalnog tima.

Nastupio je i na Svetskom prvenstvu, gde je počeo sve četiri utakmice svoje reprezentacije.

Sada ga čeka najveći izazov karijere - dokazivanje u dresu najtrofejnijeg kluba Evrope.

Ako transfer bude potvrđen, Real Madrid će dobiti novu superzvezdu, a fudbal će dobiti novog rekordera iz Afrike.