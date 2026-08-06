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Fudbalski klub Liverpul krenuo je u veliku ofanzivu na Pariz. Čelnici kluba sa "Enfilda" otvorili su pregovore sa Pari Sen Žermenom oko dolaska talentovanog Bredlija Barkole, ali sve ukazuje na to da je pred nama još jedna duga i neizvesna transfer saga.

Glavna prepreka u ovom trenutku jeste ozbiljan razmak između onoga što Liverpul nudi i onoga što šampion Francuske potražuje.

1/4 Vidi galeriju Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Pariz drži cenu, Liverpul traži popust

"Sveci" su jasni u svojim zahtevima: za ulazak u završne pregovore traže čak 150.000.000 evra plus bonuse za igrača kog su u leto 2023. godine platili Lionu 45 miliona. Uprava PSŽ-a svoju procenu temelji na nedavnim rekordnim transferima u Premijer ligi, poput prelazaka Morgana Rodžersa u Čelsi (137 miliona) ili Eliota Andersona u Siti (135 miliona).

S druge strane, iz Liverpula poručuju da unutrašnji transferi među engleskim klubovima imaju drugačiju tržišnu dinamiku i da ta poređenja nisu realna. Maksimalna suma do koje su "Crveni" u ovom trenutku spremni da idu iznosi 120.000.000 evra.

Adut u rukama Liverpula: Sama želja igrača. Barkola je navodno već dao zeleno svetlo i jasno poručio da želi da obuče dres kluba sa "Enfilda", što bi moglo da odigra ključnu ulogu u nastavku pregovora.

U igri i paket od 200 miliona?

Interesantno je da Barkola nije jedina meta Engleza u taboru Parižana. Liverpul je pokazao veliko interesovanje i za mladog Ibrahima Embajea, pa se u kuloarima pominjala i opcija "duplog paketa".

Ipak, pošto bi ukupna cifra za oba fudbalera mogla da dostigne astronomskih 200.000.000 evra, izvešno je da će se Liverpul za sada fokusirati prvenstveno na primarnu metu - Barkolu.

Razgovori dva giganta se nastavljaju, a naredni dani pokazaće da li će Parižani popustiti pod pritiskom ili će Liverpul morati još dublje da zavuče ruku u džep.

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