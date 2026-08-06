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Poznati portugalski defanzivac Fransisko Moura mogao bi ovog leta po drugi put u karijeri da napusti domovinu i preseli se u redove grčkog giganta.

Prema pisanju portugalskog Rekorda, Olimpijakos je pokazao ozbiljno interesovanje za levog beka Porta i spreman je da za njegove usluge izdvoji sedam miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Fransisko Moura Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Sandro Alemao/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Godfrey Pitt / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako Moura ima važeći ugovor sa "zmajevima" čak do leta 2029. godine, uprava kluba sa "Dragao" stadiona blagonaklono gleda na ponudu iz Grčke. S obzirom na to da su finansijski uslovi zadovoljavajući, ne bi bilo iznenađenje ukoliko momak rođen u Bragi ubrzo zaduži opremu velikana iz Pireja.

Zamena za Ortegu

Ukoliko pregovori proteknu bez neočekivanih prepreka, Moura na stadion "Karaiskakis" stiže kao direktna zamena za Fransiska Ortegu, koji je na korak od prelaska u argentinski River Plate.

Dolazak levog beka doneće Olimpijakosu veliko pojačanje i stabilnost u defanzivi. Moura iza sebe ima bogato iskustvo igranja na najvišem nivou, kako u Portu, tako i u svojim prethodnim klubovima - Bragi i Famalikau.

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