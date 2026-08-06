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Španska levičarska koalicija Sumar zatražila je od vlade u Madridu da preispita zajedničku organizaciju Svetskog prvenstva sa Portugalijom i Marokom, tvrdeći da aktuelna migrantska kriza u Seuti ozbiljno dovodi u pitanje pouzdanost Maroka kao partnera.

U dokumentu koji je upućen španskom parlamentu navodi se da "fudbal ne može da služi za prikrivanje svega", uz poruku da političke okolnosti ne smeju da budu zanemarene zbog organizacije Mundijala.

Prema njihovim tvrdnjama, oko 72.000 migranata prešlo je granicu i ušlo u špansku enklavu Seutu, zbog čega smatraju da je neophodno preispitati odnos sa Marokom.

Koalicija optužuje marokanske vlasti da migracionu saradnju koriste kao sredstvo političkog pritiska, dok istovremeno upozorava da ni španske vlasti ne smeju da kriminalizuju migrante.

Zbog svega toga, Sumar smatra da Maroko ne bi trebalo da dobije međunarodni prestiž, ekonomske koristi i politički legitimitet koje donosi domaćinstvo Svetskog prvenstva, sve dok postoje ozbiljne sumnje u zloupotrebu ljudskih života.

Istovremeno, pozvali su špansku vladu da aktivnije učestvuje u procesu organizacije Mundijala i proceni da li postoje okolnosti koje su u suprotnosti sa vrednostima koje Španija zastupa.

Koalicija je uputila kritike i na račun FIFA, poručivši da obaveze u oblasti ljudskih prava ne smeju da važe samo prilikom izbora domaćina, već tokom čitavih priprema i održavanja Svetskog prvenstva.

Na kraju su zatražili formiranje nezavisnih tela koja bi nadzirala organizaciju Mundijala 2030, uz veću transparentnost i demokratsku kontrolu najvećeg sportskog događaja na planeti.