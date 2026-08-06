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Rodri dobija duel protiv Majkla Olisea na meču Španije i Francuske u polufinalu SP 2026.

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Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i zvanično najbolji igrač nedavno završenog Svetskog prvenstva, Rodri, po svemu sudeći odbrojava poslednje dane u Mančester sitiju. Iskusni vezista planira povratak u domovinu, ali se u trci za njegov potpis dogodio neočekivani preokret.

Iako se nedeljama šuškalo da su pregovori sa Real Madridom u završnoj fazi i da je selidba u kraljevski klub praktično gotova stvar, u priču je iznenada upala Barselona.

Romano potvrdio: Katalonci kvare posao šampionu Evrope

Kako prenosi dobro obavešteni insajder Fabricio Romano, Barselona je zvanično otvorila pregovore i sa igračem i sa upravom Mančester sitija.

Građani nemaju ništa protiv prodaje, ali pod jednim uslovom - Barselona mora da izjednači finansijsku ponudu Real Madrida ukoliko želi da vidi Španca na Kamp Nou.

Dete Atletika na raskrsnici najvećih rivala

Zanimljivo je da je Rodri rođeni Madriđanin koji je fudbalski put započeo u Rajo Mahadahondi, da bi potom godine proveo u omladinskom pogonu Atletiko Madrida.

2013. - Prelazi u Viljareal (kroz B tim do prvog sastava)

2018. - Vraća se u Atletiko Madrid

2019. - Pravi transfer karijere i potpisuje za Mančester siti

Za reprezentaciju Španije upisao je 70 nastupa uz četiri postignuta gola, a na nedavnom Mundijalu bio je ključna figura u pohodu Crvene furije na drugu titulu prvaka sveta.

Povratak u Španiju je izvestan, a preostaje samo da vidimo ko će pobediti u trci veka - Kraljevski klub ili Katalonci?

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