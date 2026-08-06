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David Ovori je rođen 23. septembra 1998. godine u gradu Tororo u Ugandi, a ubijen je 5. avgusta u Kampali, prestonici pomenute države.

Imao je 27 godina i bio je član i kapiten SC Vile koja je jedan od najvećih klubova iz Ugande i aktuelni šampion Premijer lige ove zemlje.

"Izgubili smo više od igrača, izgubili smo lidera, brata i prijatelja", navedeno je između ostalog u saopštenju SC Vile.

Ovori je preminuo nakon posledica povreda koje je zadobio tokom napada pljačkaša.

Fudbaler je pronađen bez svesti na ulici, nakon što su ga napadači, prema rečima očevidaca, udarali kamenjem da bi ga potom opljačkali i pobegli, ostavivši ga pritom u nesvesnom stanju.

Prvo je prebačen u obližnju zdravstvenu ustanovu, a zatim u privatnu kliniku u Kampali gde su se lekari borili za njegov život, ali nažalost smrt je potvrđena u sredu, nekoliko sati nakon što je klub objavio da je kapiten u kritičnom stanju.

Portparol kluba je potvrdio je da je Ovori napadnut neposredno pre dolaska kući. Naveo je da su ga nepoznate osobe sačekale i nanele mu povrede od kojih nije uspeo da se oporavi. Policija je odmah obaveštena i pokrenuta je potraga za počiniocima.

"Igrača su napali dok se približavao svojoj kući. Zadobio je povrede opasne po život i hitno je prevezen u zdravstvenu ustanovu. Nažalost, uprkos svim naporima lekara, nismo uspeli da ga spasimo“, rekao je portparol.