Incident u jednoj privatnoj garaži u Beogradu povezan je sa srpskim fudbalerom i reprezentativcem.
INCIDENT
VANDALIZOVAN AUTOMOBIL SRPSKOG REPREZENTATIVCA! U privatnoj garaži razlupano skupoceno vozilo fudbalera dok on nije u državi
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Skupoceni automobil je razlupan u jednoj garaži u Beogradu, a radi se o vozilu koje je u vlasništvu Saše Lukića, fudbalera Fulama i reprezentativca Srbije.
Saša Lukić se u trenutku demoliranja njegovog automobila, iz za sada nepoznatog razloga, nalazio van države, saznao je i preneo "Telegraf".
Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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U privatnoj garaži jednog luksuznog naselja kojoj mogu da pristupe samo stanari zgrade, na "Bentliju" su razbijena stakla. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a slučaj je u nadležnosti Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, naveo je pomenuti izvor.
Do incidenta je došlo u toku noći.
Kurir sport/Telegraf
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