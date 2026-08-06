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Skupoceni automobil je razlupan u jednoj garaži u Beogradu, a radi se o vozilu koje je u vlasništvu Saše Lukića, fudbalera Fulama i reprezentativca Srbije.

Saša Lukić se u trenutku demoliranja njegovog automobila, iz za sada nepoznatog razloga, nalazio van države, saznao je i preneo "Telegraf".

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Saše Lukića Foto: Greig Cowie / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

U privatnoj garaži jednog luksuznog naselja kojoj mogu da pristupe samo stanari zgrade, na "Bentliju" su razbijena stakla. Na licu mesta je izvršen uviđaj, a slučaj je u nadležnosti Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, naveo je pomenuti izvor.

Do incidenta je došlo u toku noći.

Kurir sport/Telegraf

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