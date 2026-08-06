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FK Crvena zvezda nastavlja tradiciju utakmica u srpskoj Superligi, kada otvara tribine stadiona za najmlađe navijače.

Tako će biti i u subotu, kada Crvenoj zvezdi na stadion "Rajko Mitić" dolazi Novi Pazar, a meč počinje u 20.00 časova.

Klub želi porodično okupljanje na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Svi mališani koji poseduju Super Zvezdaš kartice mogu utakmicu protiv Novog Pazara da prate sa istočne tribine stadiona, a ulaz je specijalno obeležen. Takođe, duelu četvrtog kola Superlige na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina.

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Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Novog Pazara.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Na zapadnoj i istočnoj strani stadiona "Rajko Mitić" biće organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače. Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci koji će se pridružiti najmlađima.

Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače, uz dobro poznatu zvezdašku muziku.

Crvena zvezda i u sezoni 2026/27 nastavlja sa sjajnom akcijom, kojom još jednom pokazuje brigu o najmlađim navijačima, kao i da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje.