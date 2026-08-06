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Salah je potpisao dvogodišnji ugovor, a u Tursku je stigao kao slobodan igrač nakon odlaska iz Liverpula na kraju prošle sezone. 

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Mohamed Salah Izvor: Twitter

Ovaj 34-godišnji fudbaler je tokom devetogodišnjeg boravka na Enfildu osvojio dve titule Premijer lige, Ligu šampiona, Svetsko klupsko prvenstvo, UEFA Superkup, FA kup i dva Liga kupa, kao i Komjuniti Šild.

Postigao je 257 golova na 442 utakmica za klub sa Mersisajda i smatra se jednim od njegovih najvećih igrača svih vremena.

Imao je još godinu dana ugovora sa Liverpulom, ali je u martu objavio da napušta klub nakon razočaravajuće sezone u kojoj je postigao samo 12 golova i imao javni sukob sa tadašnjim trenerom Arneom Slotom.

Trabzonspor je sedmostruki šampion Turske, a prošlu sezonu završio je na trećem mestu.

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