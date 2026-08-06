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Napadač je potpisao trogodišnji ugovor, a Rubin iz Kazanja će na ime obeštećenja inkasirati 11 miliona evra.

Transfer je prethodnih dana izazvao veliku buru među navijačima Spartaka. Čim su se pojavile informacije da bi Daku mogao da stigne u Moskvu, usledili su protesti pristalica ruskog velikana, koji su javno poručili da ne žele albanskog reprezentativca u svom timu. Pojedini delovi Moskve bili su išarani grafitima usmerenim protiv Dakua.

Razlog za takvu reakciju leži u događajima sa Evropskog prvenstva 2024. godine u Nemačkoj. Nakon utakmice Albanije i Hrvatske, Daku je bio u centru pažnje zbog skandiranja uvredljivih parola na račun Srbije zajedno sa navijačima. Kasnije su dodatne kontroverze izazvale fotografije na kojima se vidi tetovaža posvećena Agimu Ramadaniju, kao i slike na kojima pozira sa zastavom UČK.

Foto: Soccer Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Uprkos pritisku navijača, uprava Spartaka nije odustala od transfera i danas je posao zvanično završen.

Daku je tako postao prvi Albanac u istoriji Spartaka i jedno od najskupljih pojačanja moskovskog kluba. Prema navodima ruskih medija, zarađivaće 3,75 miliona evra neto po sezoni, uz bonus za potpis od 1,5 miliona evra. Ukupno bi za tri godine saradnje trebalo da inkasira oko 12,75 miliona evra.

Napadač rođen u Prilepnici na Kosovu i Metohiji fudbalsku afirmaciju stekao je tokom pozajmice u Balkaniju, gde je postigao 35 golova na 42 utakmice. Zatim je briljirao u Muri sa 24 pogotka na 49 mečeva, nakon čega ga je Osijek prodao Rubinu za 1,2 miliona evra.

Prošlog leta ozbiljno interesovanje pokazao je Zenit, ali je transfer propao upravo zbog kontroverzi koje prate albanskog reprezentativca. Daku se tada javno izvinio zbog svojih postupaka, ali to nije bilo dovoljno da posao bude realizovan.

Ipak, odličnim partijama u Rubinu uspeo je da vrati fokus na teren. Prošle sezone postigao je 15 golova uz šest asistencija, novu sezonu otvorio je sa dva pogotka u prva dva kola, a dobre igre konačno su mu donele najveći transfer u dosadašnjoj karijeri.

1/5 Vidi galeriju Mirlind Daku Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia, Sergei Mikhailichenko / Zuma Press / Profimedia