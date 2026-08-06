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Devetnaestogodišnji krilni napadač potpisao je sedmogodišnji ugovor, a ukoliko budu ispunjeni svi bonusi, njegov transfer mogao bi da nadmaši iznos od 115 miliona funti koji je Real 2023. godine platio Borusiji Dortmund za Džuda Belingema.

Za Diomandea je bio zainteresovan i Pari Sen Žermen, ali je evropski šampion odustao od pregovora nakon što je njegova ponuda od 102,5 miliona funti odbijena. Ranije je interesovanje pokazao i Liverpul, čija je ponuda od 69 miliona funti takođe odbijena.

Diomande je šesto pojačanje madridskog kluba ovog leta, nakon dolazaka Bernarda Silve, Ibrahime Konatea, Denzela Damfrisa, Marka Kukurelje i Karlosa Espija.

Mladi reprezentativac Obale Slonovače proglašen je za najboljeg mladog igrača Bundeslige u sezoni 2025/26, pošto je postigao 12 golova i upisao osam asistencija.

Na Svetskom prvenstvu nastupio je na sve četiri utakmice reprezentacije Obale Slonovače, koja je eliminisana u četvrtfinalu porazom od Norveške.

Diomande je fudbalski put započeo u rodnoj Obali Slonovače, potom je školovanje nastavio u akademiji u Sjedinjenim Američkim Državama, da bi 2025. godine prešao u španski Leganes, a iste godine i u Lajpcig.