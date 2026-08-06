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Kraljevski klub je, prema pisanju najpoznatijih evropskih transfer insajdera, ostao bez jednog od najvećih letnjih ciljeva – Rodrija.

Vezista Mančester sitija navodno je danas rekao "da" Barseloni i jasno stavio do znanja gde želi da nastavi karijeru.

Real Madrid je nedeljama slovio za glavnog favorita za potpis španskog reprezentativca, u trku se uključio i Pari Sen Žermen, ali Barselona nije odustajala od ideje da dovede jednog od najboljih vezista sveta.

Situaciju je dodatno ubrzala nova povreda Frenkija de Jonga. Holandski reprezentativac će, prema svemu sudeći, ipak morati na operaciju kolena, što znači višemesečnu pauzu. Zbog toga su čelnici Barselone rešili da maksimalno ubrzaju pregovore sa Rodrijem.

Za to vreme, u Madridu su prioritet postali završetak transfera Jana Diomandea i pregovori oko novog ugovora Vinisijusa Žuniora. Odugovlačenje je, kako tvrde insajderi, presudilo – Rodri je prihvatio Barselonin projekat, uveren da mu stil igre katalonskog kluba više odgovara, a dodatni motiv predstavlja i činjenica da će deliti svlačionicu sa brojnim saigračima iz reprezentacije Španije.

Ipak, posao još nije završen. Rodri ima ugovor sa Mančester sitijem do leta naredne godine, a engleski klub neće lako pustiti svog vezistu. Procene su da "Građani" traže oko 70 miliona evra, dok Barselona pokušava da transfer realizuje za približno 50 miliona.

Uprkos razlici u očekivanjima, Rodrijeva želja da obuče dres Barselone mogla bi da bude ključni faktor u završnici pregovora.

Ukoliko posao bude realizovan, Hansi Flik će dobiti jedan od najjačih veznih redova u Evropi. Uz Rodrija, tu bi bili Pedri, Gavi, Fermin Lopes i Mark Bernal, dok su u napadu već stigli Entoni Gordon i Karim Adejemi. Katalonci i dalje tragaju za klasičnim napadačem, a najveća želja ostaje Hulijan Alvarez, iako će njegov dolazak biti izuzetno teško ostvariv.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia