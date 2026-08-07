Oko 15.000 navijača u Humskoj motivisalo je igrače da pruže svoj maksimum i ubedljivo savladaju Tobol
Fudbal
VELIČANSTVEN AMBIJENT U HUMSKOJ: Grobari prepoznali trenutak, bili su pravi u pravo vreme
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Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.
Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.
Kako je i trener Saša Ilić apostrofirao, utakmica je odigrana u fantastičnom ambijentu pred oko 15.000 gledalaca.
Crno-beli su sve vreme imali vetar u leđa sa tribina, što se posebno osetilo kod prvog gola.
Navijači su prepoznali trenutak kada je ekipa krenula ofanzivnije i kada je gol počeo da visi u vazduhu.
Nije prošlo puno, a crno-beli su poveli golom Dembe Seka.
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