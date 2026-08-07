Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0, u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Strelci za Partizan bili su Demba Sek u 32, Ibrahim Zubairu u 54. i Čaka Traore u šestom minutu sudijske nadoknade vremena.

Revanš meč se igra za sedam dana u Kazahstanu.

Kako je i trener Saša Ilić apostrofirao, utakmica je odigrana u fantastičnom ambijentu pred oko 15.000 gledalaca.

00:08 Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir

Crno-beli su sve vreme imali vetar u leđa sa tribina, što se posebno osetilo kod prvog gola.

00:22 Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir

Navijači su prepoznali trenutak kada je ekipa krenula ofanzivnije i kada je gol počeo da visi u vazduhu.

00:25 Navijanje istočne tribine na utakmici Partizan - Tobol Izvor: МONDO/Dušan Ninković

Nije prošlo puno, a crno-beli su poveli golom Dembe Seka.