PRVE REČI SAŠE ILIĆA POSLE UBEDLJIVE POBEDE NAD TOBOLOM: Ako tražim dlaku u jajetu...
Fudbaleri Partizana slavili su nad Tobolom sa 3:0 (1:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Trener crno-belih Saša Ilić izneo je prve utiske posle meča.
- Moram da pohvalim veličanstveni ambijent koji su napravili naši navijači, bili su nam vetar u leđa. Svi naši igrači su se odužili, dali maskimum. Kvalitetnija ekipa smo bili danas. Promašili smo puno šansi. Ako tražim dlaku u jajetu - dešavaju nam se greške, danas nismo bili kažnjeni. Danas je to izgledalo dosta dobro, videli ste i sami da imamo kvalitetne tehnički igrače, ali čim se desi da držimo loptu u svojim nogama. dešavaju se neke greške - izjavio je Ilić.
Ugrešić danas ni u protokolu?
- Ima određenih malih problema, zbog toga nije bio u ekipi - rekao je kratko Saša Ilić.