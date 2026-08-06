- Moram da pohvalim veličanstveni ambijent koji su napravili naši navijači, bili su nam vetar u leđa. Svi naši igrači su se odužili, dali maskimum. Kvalitetnija ekipa smo bili danas. Promašili smo puno šansi. Ako tražim dlaku u jajetu - dešavaju nam se greške, danas nismo bili kažnjeni. Danas je to izgledalo dosta dobro, videli ste i sami da imamo kvalitetne tehnički igrače, ali čim se desi da držimo loptu u svojim nogama. dešavaju se neke greške - izjavio je Ilić.