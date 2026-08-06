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Fudbaleri Partizana slavili su nad Tobolom sa 3:0 (1:0) u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

 Trener crno-belih Saša Ilić izneo je prve utiske posle meča.

- Moram da pohvalim veličanstveni ambijent koji su napravili naši navijači, bili su nam vetar u leđa. Svi naši igrači su se odužili, dali maskimum. Kvalitetnija ekipa smo bili danas. Promašili smo puno šansi. Ako tražim dlaku u jajetu - dešavaju nam se greške, danas nismo bili kažnjeni. Danas je to izgledalo dosta dobro, videli ste i sami da imamo kvalitetne tehnički igrače, ali čim se desi da držimo loptu u svojim nogama. dešavaju se neke greške - izjavio je Ilić.

Ugrešić danas ni u protokolu?

- Ima određenih malih problema, zbog toga nije bio u ekipi - rekao je kratko Saša Ilić.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

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