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Holandski velikan predstavio je Kostića putem zvaničnog sajta i društvenih mreža, a iskusni reprezentativac Srbije potpisao je dvogodišnji ugovor i zadužio dres sa brojem 18.

Jedina formalnost koja ga deli od debija jeste dobijanje radne dozvole, što je potvrdio i klub iz Ajndhovena.

Kostić nije krio zadovoljstvo zbog dolaska u redove šampiona Holandije.

– Kada me je PSV kontaktirao, odmah sam znao da želim da dođem u Ajndhoven. Pregovori su potrajali jer sam želeo da budem siguran da će se i moja porodica ovde osećati kao kod kuće. Sada je sve kako treba i presrećan sam zbog ovog transfera – rekao je srpski fudbaler.

Otkrio je i da je važnu ulogu u njegovoj odluci imao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, koji ga je ubedio da prihvati ponudu PSV-a.

– Ivan mi je stalno govorio: "Dođi ovamo, svideće ti se. Zajedno ćemo zagorčati život protivnicima." Drago mi je što ćemo igrati zajedno i jedva čekam da pokažem šta znam na terenu – poručio je Kostić.

Iskusni krilni fudbaler karijeru je započeo u Radničkom 1923 iz Kragujevca, a potom je nastupao za Groningen, Štutgart, Hamburg, Ajntraht Frankfurt, Juventus i Fenerbahče.

Najveći uspeh ostvario je sa Ajntrahtom, sa kojim je osvojio Ligu Evrope, dok je godinama bio jedan od standardnih reprezentativaca Srbije.