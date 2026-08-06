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Popularna stranica "Troll football", koja na satiričan način prati dešavanja u svetu fudbala, ovog puta se podsetila utakmice koja je u martu odigrana u Puli.

U duelu hrvatskog prvenstva između Istre 1862 i Varaždina viđen je jedan od najbizarnijih golova.

Domaćin je slavio sa 2:1 posle preokreta, a pobedonosni gol je delo Josipa Radoševića. Mada bi neki rekli da je krtica najzaslužnija za pogodak. Radošević je šutirao, a lopta se odbila o travnatu neravninu i nepredvidivo promenila pravac prevarivši golmana gostiju.

Posle ovog izuzetno retkog detalja na profesionalnom nivou, igrači i navijači Istre su slavili dok su gosti ostali u neverici. Golman Varaždina čak se nasmejao nakon što je shvatio šta se dogodilo pri drugom pogotku domaćih.